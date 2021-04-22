Кубанского олигарха Олега Макаревича объявили в розыск за неуплату 813 млн рублей налогов

Краснодарский край

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22 апреля стало известно, что полиция Краснодара объявила розыск кубанского бизнесмена Олега Макаревича

В декабре 2019 года против бизнесмена Олега Макаревича возбудили уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Как сообщил «РБК Краснодар», следователи подозревали Макаревича в неуплате налогов ООО «Металлглавснаб», а также в том, что он оформлял земли в Динском районе на третьих лиц, чтобы снизить налоговую базу.

Уголовное дело возбудили после продажи имущества ООО «Металлглавснаб» в пользу предприятий, которые контролирует семья Макаревича, — ООО «ЮМК», ЗАО «Кубьноптпродторг», ООО «Динские колбасы», ООО «Екатеринодар». Суд потребовал взыскать с бизнесмена долги за обанкротившееся предприятие в размере 813,7 млн рублей.

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Источники РБК 22 апреля сообщили, что отдел полиции по Карасунскому округу Краснодара распространил ориентировку на Олега Макаревича в связи с преступлением по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов). Другой источник из круга знакомых бизнесмена заверил, что Макаревич не скрывается.

Напомним, в 2014 году Олега Макаревича арестовали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Он создал незаконную схему хищения средств краснодарского МУП «Совхоз «Прогресс» в период реализации совместного с ОАО «ЮМК» инвестпроекта развития сельхозпроизводства. Спустя неделю его освободили под залог.

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Кубанского олигарха Олега Макаревича объявили в розыск за неуплату 813 млн рублей налогов
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