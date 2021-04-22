В Краснодаре будет облачно и потеплеет до 17 °С

Краснодарский край

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По прогнозам синоптиков, в Краснодаре 22 апреля будет облачно и без осадков, а по краю пройдут дожди

Сервис «Яндекс.Погода» пообещал 22 апреля в краевом центре 17 °С и без осадков. Утром термометр показал 10 °С , ветер слабый — 1,4 м/с. Вечером в Краснодаре будет 12 °С.

По данным гидрометцентра Кубани, 22 апреля в крае переменная облачность и кратковременные дожди во второй половине дня. Ночьюи утром местами туман. Столбики термометров днем поднимутся до 13-18 °С , небольшой ветер 3-8 м/с.

На Черноморском побережье без существенных осадков, В Туапсинском районе во второй половине дня пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха днем будет 14-19 °С , ветер 6-11 м/с.

Напомним, кратковременные дожди в крае синоптики прогнозируют до конца апреля. 

Краснодар Погода Туапсинский район Черное море

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