В Краснодаре спустя 22 года будут судить киллеров за убийство милиционеров из угрозыска

СК Кубани 3 ноября сообщил о завершении расследования уголовного дела против двух мужчин, которые в 1998 году расстреляли оперативников

Осенью 1998 года у жителя одной из соседних республик возник конфликт с начальником отдела уголовного розыска УВД по Краснодару Александром Ледовским. Мужчина решил организовать убийство милиционера и привлек к этому двух знакомых, пообещав им 50 тыс. долларов. В ноябре один из участников ОПГ нашел киллера, 22-летнего местного жителя с навыками стрельбы, и предложил ему 30 тыс. долларов за убийство. Парень согласился и привлек также в ОПГ знакомого, которому пообещал часть своего вознаграждения.

В ОПГ была четкая иерархия, организатор сам разработал план преступления, взял на себя финансирование расходов, связанных с убийством, распределил функции между членами банды и предоставил им информацию о предполагаемой жертве — его образе жизни, месте жительства, маршруте передвижения. Двум участникам банды организатор убийства поручил предоставить киллеру и его подельнику дом, машину и оружие, а также провести разведку места совершения будещего преступления, а после — сокрыть следы убийства, оружие и исполнителя и его напарника.

2 декабря около 18:00 члены ОПГ ехали на автомобиле ВАЗ-2105 по улице Дзержинского в краснодарском поселке Пашковский. С собой у них был пистолет-пулемет с гильзосборником. Они выследили автомобиль начальника угрозыска и совершили ДТП. Кроме предполагаемой жертвы в машине в этот момент был его подчиненный. После аварии правоохранители вышли из автомобиля, чтобы оценить ущерб. В это время киллер выбежал из ВАЗ-2105 и минимум 10 раз выстрелил из пистолета-пулемета в оперативников. В результате нападения Ледовский и сопровождавший его оперуполномоченный угрозыска старший лейтенант Валерий Соломатин были убиты, сообщал «КоммерсантЪ». Убив сотрудников уголовного розыска, исполнитель с соучастником скрылись с места преступления.