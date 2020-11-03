В Краснодаре спустя 22 года будут судить киллеров за убийство милиционеров из угрозыска
СК Кубани 3 ноября сообщил о завершении расследования уголовного дела против двух мужчин, которые в 1998 году расстреляли оперативников
Осенью 1998 года у жителя одной из соседних республик возник конфликт с начальником отдела уголовного розыска УВД по Краснодару Александром Ледовским. Мужчина решил организовать убийство милиционера и привлек к этому двух знакомых, пообещав им 50 тыс. долларов.
В ноябре один из участников ОПГ нашел киллера, 22-летнего местного жителя с навыками стрельбы, и предложил ему 30 тыс. долларов за убийство. Парень согласился и привлек также в ОПГ знакомого, которому пообещал часть своего вознаграждения.
В ОПГ была четкая иерархия, организатор сам разработал план преступления, взял на себя финансирование расходов, связанных с убийством, распределил функции между членами банды и предоставил им информацию о предполагаемой жертве — его образе жизни, месте жительства, маршруте передвижения.
Двум участникам банды организатор убийства поручил предоставить киллеру и его подельнику дом, машину и оружие, а также провести разведку места совершения будещего преступления, а после — сокрыть следы убийства, оружие и исполнителя и его напарника.
2 декабря около 18:00 члены ОПГ ехали на автомобиле ВАЗ-2105 по улице Дзержинского в краснодарском поселке Пашковский. С собой у них был пистолет-пулемет с гильзосборником. Они выследили автомобиль начальника угрозыска и совершили ДТП. Кроме предполагаемой жертвы в машине в этот момент был его подчиненный.
После аварии правоохранители вышли из автомобиля, чтобы оценить ущерб. В это время киллер выбежал из ВАЗ-2105 и минимум 10 раз выстрелил из пистолета-пулемета в оперативников. В результате нападения Ледовский и сопровождавший его оперуполномоченный угрозыска старший лейтенант Валерий Соломатин были убиты, сообщал «КоммерсантЪ».
Убив сотрудников уголовного розыска, исполнитель с соучастником скрылись с места преступления.
3 ноября 2020 года в пресс-службе СУ СКР РФ по Краснодарскому краю сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении убийцы и его подельника. Их обвинили в убийстве начальника отдела уголовного розыска и его подчиненного, совершенном организованной преступной группой по найму (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в редакции 1998 года).
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Против еще одного участника преступления, 46-летнего мужчины, уголовное дело выделено в отдельное производство, он находится в федеральном розыске. Расследование уголовного дела в отношении организатора ОПГ и остальных участников преступной группы продолжается.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.