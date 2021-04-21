В Геленджике зацвели персиковые сады

На территории курорта персиковые сады занимают территорию 120 га. Они размещены на территориях «Совхоз Архипо-Осиповский», АПК «Михайловский перевал», а также на фермерских хозяйствах сёл Пшада и Текос, в микрорайоне Голубая бухта, между селами Виноградное и Марьина Роща.

«Пора уже перенимать традицию японцев наслаждаться цветением сакуры и устраивать паломничества в Геленджик для созерцания красивейших розовых персиковых цветков. А какой аромат! Они же пахнут свежей весной и обещанием солнечного лета», — рассказали в пресс-службе администрации курорта.