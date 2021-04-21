В Геленджике зацвели персиковые сады
В середине апреля в Геленджике началось цветение персиковых деревьев
На территории курорта персиковые сады занимают территорию 120 га. Они размещены на территориях «Совхоз Архипо-Осиповский», АПК «Михайловский перевал», а также на фермерских хозяйствах сёл Пшада и Текос, в микрорайоне Голубая бухта, между селами Виноградное и Марьина Роща.
«Пора уже перенимать традицию японцев наслаждаться цветением сакуры и устраивать паломничества в Геленджик для созерцания красивейших розовых персиковых цветков. А какой аромат! Они же пахнут свежей весной и обещанием солнечного лета», — рассказали в пресс-службе администрации курорта.
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В мэрии добавили, что урожай персиков составляет до 300 тонн за год. Самый популярный сорт в Геленджике — «Редхейвен» или «красная горка». Также аграрии выращивают сорта «фаворит», «радуга» и «ветеран».
Цветущие деревья также можно наблюдать в Сочи. Ранее Юга.ру писали, что с начала весны на курорте распустилась сакура, алыча и дерево шелковых лент.