Краснодар ждет день без осадков

Краснодарский край

Распечатать

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 21 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром в Кубанской столице столбик термометра поднялся до 11 °С , но ощущается как 8 °С .  Днем в Краснодаре температура воздуха прогреется до 16 °С, будет облачно и умеренный ветер — 3,8 м/с.  Вечером похолодает до 11 °С, ветер до 2,3 м/с.

Гидрометцентр Кубани обещает днем в крае переменную облачность и кратковременные дожди . Температура днем достигнет 12-17 °С ,  порывы ветра 4-9 м/с, местами 12-14 м/с. Ночью и утром местами туман. 

На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь. На участке от Джубги до Магри местами гроза, вечером местами сильный дождь. Столбики термометров днем покажут 13-18 °С, ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Напомним, 20 апреля в Краснодаре выпали максмальные осадки на ближайшее время. Портал Юга.ру спросил у специалиста гидрометцентра, как долго на Кубани будут идти дожди.

Погода

Новости

Краснодар ждет день без осадков
Аресты за TikTok, обыски в штабе, памятки журналистам. Что происходит в Краснодаре накануне протестной акции в поддержку Навального
В центре Краснодара из-за парада казаков ограничат движение
В Краснодаре вооруженный мужчина пробрался в чужой дом, убил хозяина и умер от удара утюгом
В Краснодаре на улицах Чапаева и Коммунаров введут одностороннее движение. Власти верят, что на дорожную ситуацию это не повлияет
«Краснодар Водоканал» присоединился к санкциям против США, а в ливнёвке выловили карпа. В инстаграме появился аккаунт организации с «правдивыми» новостями

Лента новостей

Реклама на портале