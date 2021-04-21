Краснодар ждет день без осадков

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 21 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром в Кубанской столице столбик термометра поднялся до 11 °С , но ощущается как 8 °С . Днем в Краснодаре температура воздуха прогреется до 16 °С, будет облачно и умеренный ветер — 3,8 м/с. Вечером похолодает до 11 °С, ветер до 2,3 м/с.

Гидрометцентр Кубани обещает днем в крае переменную облачность и кратковременные дожди . Температура днем достигнет 12-17 °С , порывы ветра 4-9 м/с, местами 12-14 м/с. Ночью и утром местами туман.

На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь. На участке от Джубги до Магри местами гроза, вечером местами сильный дождь. Столбики термометров днем покажут 13-18 °С, ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.