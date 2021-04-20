В Краснодаре будет дождь и до 18 °С

Краснодарский край

Распечатать

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 20 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром в Краснодаре дождь. Температура воздуха 13 °С , ветер слабый — 1,6 м/с.

Днем в городе потеплеет до 18 °С и будет идти дождь. Ветер немного усилится — до 5,3 м/с. Вечером столбик термометра упадет до 13 °С , порывы ветра достигнут 4,7 м/с.

По данным Краснодарского гидрометцентра по краю 20 апреля облачно с прояснениями, ожидаются дожди с грозой. Ночью и утром местами туман. Ветер днем 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, темература днем достигнет 15-12, местами воздух прогреется до 25 °С . 

На Черноморском побережье переменнная обласчность и кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер 6-11 м/с, местами до 15-20 м/с. Воздух прогреется до 14-19 °С .

Читайте также:

Напомним, накануне в Краснодаре шел дождь и было 16 °С.

Погода

Новости

В Краснодаре будет дождь и до 18 °С
СК с седьмого раза возбудил дело против полицейских, которые избили жителя Тимашевска за съемку задержаний
Задержания, предупреждения об уголовном наказании, пикеты. Как в Краснодаре готовятся к несанкционированной акции в поддержку Навального
Власти Краснодара хотят, чтобы к 2030 году трамвай связал Музыкальный микрорайон с «Баскет-холлом» и «Немецкой деревней»
В Краснодаре будут судить хозяйку ларька с шаурмой, где после взрыва погибли два человека
Колоннаду в Чистяковской роще Краснодара решили восстановить и сделать парадным входом в детский сад

Лента новостей

Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
14 апреля, 13:56
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры
«Отвыкайте от бездумного атакующего футбола любой ценой»
Вчера, 12:16
«Отвыкайте от бездумного атакующего футбола любой ценой»
Спортивный аналитик Артур Каратай разбирает боевую ничью «Краснодара» с лидером чемпионата
В Краснодаре будет дождь и 16 °С
Вчера, 07:46
В Краснодаре будет дождь и 16 °С

Реклама на портале