В Краснодаре будет дождь и до 18 °С

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 20 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром в Краснодаре дождь. Температура воздуха 13 °С , ветер слабый — 1,6 м/с.

Днем в городе потеплеет до 18 °С и будет идти дождь. Ветер немного усилится — до 5,3 м/с. Вечером столбик термометра упадет до 13 °С , порывы ветра достигнут 4,7 м/с.

По данным Краснодарского гидрометцентра по краю 20 апреля облачно с прояснениями, ожидаются дожди с грозой. Ночью и утром местами туман. Ветер днем 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, темература днем достигнет 15-12, местами воздух прогреется до 25 °С .

На Черноморском побережье переменнная обласчность и кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер 6-11 м/с, местами до 15-20 м/с. Воздух прогреется до 14-19 °С .