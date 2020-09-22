В список Forbes самых богатых чиновников и депутатов России попали четыре кубанских депутата от «Единой России»

В конце сентября журнал Forbes опубликовал список самых богатых госслужащих и депутатов России. В нем есть депутаты Законодательного собрания Краснодарского края

Как отметили в издании, в 2020 году топ-100 значительно обновился — в него не попала почти половина участников списка 2019 года. Высокие доходы депутатов и госслужащих объяснили ведением бизнеса. При этом есть и те, кто обязан попаданием в топ доходами своих супругов. Рейтинг рассчитывали на основе задекларированных доходов семьи, также учитывались личные доходы работника, недвижимость и тому подобное. На первом месте топа, опубликованного 18 сентября, расположился депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Доход его семьи, согласно официальным данным, — 6 млрд 226 млн рублей. В рейтинг попали также четыре представителя власти из Краснодарского края, все они работают в ЗСК и состоят в партии «Единая Россия».

На 39 месте расположился депутат и секретарь комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Лоцманов с семейным доходом в 380 млн рублей. При этом личный доход парламентария составляет 375 млн рублей. В собственности его семьи находятся 55 объектов недвижимости. По данным «Голоса Кубани» со ссылкой на СПАРК, Лоцманов является бенефициаром агропромышленного комплекса «Кубаньхлеб» и владеет долями в нескольких кубанских компаниях. На 41 месте оказался депутат ЗСК Сергей Прокопенко , заместитель председателя комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства. Его семья имеет 6 объектов недвижимости и 360 млн рублей дохода — эту же сумму он задекларировал в качестве личного дохода за 2020 год. Прокопенко — исполнительный директор компании «Ромекс-Кубань», которая занимается строительно-монтажными работами и возведением дорог.

На 59 место поставили Александра Агеева , члена комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса и транспорта. Его семейный доход составил 264 млн рублей, из них 227 млн рублей получил сам Агеев. Также в собственности семьи 147 объектов недвижимости. Александр Агеев владеет крупным краснодарским застройщиком ООО «Алмакс», имеет долю 50% у застройщика ООО «Екатериодаринвест-Строй» и ООО «Алмакс-Ресурс», а также 25,5% в ООО «АМП», написал Forbes со ссылкой на дынные СПАРК. Самый маленький доход среди кубанских депутатов, попавших в список, — у Андрея Куемжиева , секретаря комитета по вопросам промышленности, инвестиций и предпринимательства. Его семья получила 200 млн рублей, сам депутат — 199 млн рублей. В собственности депутата и его родных указаны 8 объектов недвижимости. Куемжиев попал на 79 место из 100. Андрей Куемжиев возглавляет ООО «Концерн агропромышленных предприятий "Возрождение"».