На Кубани от туристов не будут требовать тест на коронавирус, но не везде

Краснодарский край, Вся Россия

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 апреля рассказал о правилах для туристов во время курортного сезона

В интервью интернет-порталу Life Кондратьев объяснил, как на Кубани будут встречать туристов в курортный сезон и какие ограничительные правила будут действовать.

Глава региона отметил, что на Кубани наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, поэтому власти не планируют вводить серьезных ограничений.

18 января на Кубани зарегистрировали 200 новых случаев COVID-19, после чего число инфицированных начало снижаться. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки коронавирус выявили у 103 человек. Отметим, что с 13 марта оперштаб перестал публиковать отдельную сводку об умерших пациентах ковид-госпиталей.

«Сегодня смело и уверенно говорю: на улицах ношение масок необязательно. И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем! Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы — наподобие тестов на коронавирус или сертификата о прививке», — рассказал Кондратьев.

По словам губернатора, тесты на коронавирус могут потребовать только отдельные санатории, которые являются лечебными учреждениями. Также с определенными ограничениями продолжат работать рестораны и все досуговые заведения. Кондратьев отметил, что в регионе хорошо проходит кампания по вакцинации, поэтому открывать обсерваторы в курортный сезон не будут.

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Напомним, курортный сезон на Кубани в этом году начнется на месяц раньше обычного — 1 мая. Так, в Геленджике ждут около 60 тыс. отдыхающих, в Сочи — 200 тыс. туристов. В Анапе также готовятся к массовому притоку гостей с 1 мая. К высокому сезону между кубанскими курортами запустят авиасообщение, а число рейсов на побережье увеличат.

Вениамин Кондратьев дорога на курорт Коронавирус Курорты и туризм отдых Развлечения Черное море Эпидемии

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