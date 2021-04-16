На Кубани от туристов не будут требовать тест на коронавирус, но не везде

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 апреля рассказал о правилах для туристов во время курортного сезона

В интервью интернет-порталу Life Кондратьев объяснил, как на Кубани будут встречать туристов в курортный сезон и какие ограничительные правила будут действовать.

Глава региона отметил, что на Кубани наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, поэтому власти не планируют вводить серьезных ограничений.

18 января на Кубани зарегистрировали 200 новых случаев COVID-19, после чего число инфицированных начало снижаться. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки коронавирус выявили у 103 человек. Отметим, что с 13 марта оперштаб перестал публиковать отдельную сводку об умерших пациентах ковид-госпиталей.