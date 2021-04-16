«ПроДокторов» провел первую онлайн-лекцию для студентов-медиков

Сайт с отзывами о врачах организовал трансляцию об эффективных коммуникациях с пациентами. Ее поддержали 11 вузов

Крупнейший сайт отзывов о врачах в РФ «ПроДокторов» провел в Санкт-Петербурге онлайн-лекцию по взаимодействию между пациентом и врачом для студентов медицинских университетов.

Организаторы заявили, что лекция стала первым мероприятием подобного уровня в РФ, которое пропагандировало пациентоцентричный подход, а студенты-медики получили базовые знания по коммуникации. Лекцию провели молодые практикующие врачи, действительные члены Европейского общества по общению с пациентами (EACH): заместитель директора по медицинской части КВМТ им. Пирогова Ростислав Павлов и врач хирург-онколог ФГБУ НМИЦ онкологии им. Петрова Максим Котов.

«Мы рады, что университеты уделяют пристальное внимание курсам по коммуникации. Ведь это очень важный навык для успешного сбора анамнеза и понимания пациента. Лекция по коммуникации — большая перспектива для будущих врачей. Она даст первичное понимание, как правильно выстроить консультацию, какие задавать вопросы и вести лечение, и поможет студентам-медикам вырасти в чутких специалистов, которые будут общаться с пациентами на одном языке. А это немаловажная часть успешного лечения», — пояснил Павлов.