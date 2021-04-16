«ПроДокторов» провел первую онлайн-лекцию для студентов-медиков
Сайт с отзывами о врачах организовал трансляцию об эффективных коммуникациях с пациентами. Ее поддержали 11 вузов
Крупнейший сайт отзывов о врачах в РФ «ПроДокторов» провел в Санкт-Петербурге онлайн-лекцию по взаимодействию между пациентом и врачом для студентов медицинских университетов.
Организаторы заявили, что лекция стала первым мероприятием подобного уровня в РФ, которое пропагандировало пациентоцентричный подход, а студенты-медики получили базовые знания по коммуникации. Лекцию провели молодые практикующие врачи, действительные члены Европейского общества по общению с пациентами (EACH): заместитель директора по медицинской части КВМТ им. Пирогова Ростислав Павлов и врач хирург-онколог ФГБУ НМИЦ онкологии им. Петрова Максим Котов.
«Мы рады, что университеты уделяют пристальное внимание курсам по коммуникации. Ведь это очень важный навык для успешного сбора анамнеза и понимания пациента. Лекция по коммуникации — большая перспектива для будущих врачей. Она даст первичное понимание, как правильно выстроить консультацию, какие задавать вопросы и вести лечение, и поможет студентам-медикам вырасти в чутких специалистов, которые будут общаться с пациентами на одном языке. А это немаловажная часть успешного лечения», — пояснил Павлов.
Участие в онлайн-лекции поддержали 11 медицинских высших учебных заведений, среди которых Военно-медицинская академия им. Кирова в Санкт-Петербурге, Дальневосточный государственный медицинский университет, Воронежский государственный медицинский университет им. Бурденко, Мурманский арктический государственный университет.
«Мы давно хотели провести такую лекцию и рады, что университеты откликнулись и понимают важность поднимаемой темы. Это первая подобная лекция для студентов-медиков в нашей стране вообще. А ведь, по данным ВЦИОМ, основная проблема отечественной медицины состоит именно в плохой коммуникации между врачом и пациентом. Надеюсь, в будущем мы сможем проводить такие лекции чаще и еще больше российских студентов станут хорошими, внимательными специалистами», — сказал директор «ПроДокторов» Сергей Федосов.