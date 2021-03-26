В России запустили бесплатные онлайн-консультации по репродуктологии и ЭКО

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Сеть клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» запустила виртуальный центр по репродуктологии с бесплатными консультациями

Бесплатно консультировать пациентов будут врачи Клинического госпиталя MD Group, которые имеют большой опыт работы в акушерстве, гинекологии, лечении бесплодия, молекулярной генетике.

Первый в стране телемедицинский центр по репродуктологии и ЭКО запустили сеть клиник «Мать и дитя» и «РТ-Доктис» — совместное предприятие «Цифромеда», «Доктис» и РФПИ.

«Наши клиники представлены в 27 городах, но благодаря цифровым технологиям мы можем оказывать качественную медицинскую помощь в области репродукции еще большему количеству граждан России. Телемедицинский центр позволит будущим родителям опираться на лучшие российские и мировые практики в борьбе с бесплодием», — рассказал создатель и гендиректор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

Для бесплатной консультации по репродуктологии нужно записаться на прием на сайте doctis.ru или с помощью мобильного приложения «Доктис», пройдя авторизацию на сайте госуслуг.

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В выбранное пациентом время врач-репродуктолог по видеосвязи свяжется с пациентом и попросит приложить результаты анализов. После изучения информации врач порекомендует наиболее оптимальную тактику лечения, а при необходимости соберет консилиум.

Вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков:

Создание условий для повышения рождаемости — один из приоритетов государства. Важнейшую роль в решении этого вопроса играет доступность и качество медицинской помощи, в том числе за пределами больших городов. Для этого и создаются телемедицинские центры, в том числе специализированные, услуги которых доступны любому гражданину России. «Ростелеком» готов быть надежным цифровым партнером государственных и частных медицинских организаций по созданию таких центров, обеспечивая необходимую инфраструктуру, технологии, ИТ-безопасность и интеграцию с государственными информационными системами.

Дети Здравоохранение Медицина Ростелеком Семья Технологии

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