В России запустили бесплатные онлайн-консультации по репродуктологии и ЭКО

Сеть клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» запустила виртуальный центр по репродуктологии с бесплатными консультациями

Бесплатно консультировать пациентов будут врачи Клинического госпиталя MD Group, которые имеют большой опыт работы в акушерстве, гинекологии, лечении бесплодия, молекулярной генетике. Первый в стране телемедицинский центр по репродуктологии и ЭКО запустили сеть клиник «Мать и дитя» и «РТ-Доктис» — совместное предприятие «Цифромеда», «Доктис» и РФПИ.

«Наши клиники представлены в 27 городах, но благодаря цифровым технологиям мы можем оказывать качественную медицинскую помощь в области репродукции еще большему количеству граждан России. Телемедицинский центр позволит будущим родителям опираться на лучшие российские и мировые практики в борьбе с бесплодием», — рассказал создатель и гендиректор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

Для бесплатной консультации по репродуктологии нужно записаться на прием на сайте doctis.ru или с помощью мобильного приложения «Доктис», пройдя авторизацию на сайте госуслуг.