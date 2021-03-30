Роспатент решил защитить географическое происхождение кубанского вина

29 марта Роспатент сообщил, что зарегистрировал в марте первое в России географическое указание (ГУ) «Кубань» для винодельческой продукции. Его будут использовать для товаров, которые производят в Краснодарском крае.

Закон, позволяющий ввести географическое указание как новый объект интеллектуальных прав, появился в июле 2020 года (№ 230-ФЗ) и внес поправки в Гражданский кодекс РФ. Теперь подавать заявки на использование указания могут как и производители товара, так и лица, вводящие товар в оборот.

Так, о регистрации ГУ «Кубань» заявили три ассоциации: саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы», «Винодельческий союз» и «Честно». В их состав входят 36 производителей вин Краснодарского края, рассказали на сайте Роспатента.

Ранее в законодательстве существовала только защита НМТП — наименования места происхождения товара. Главное отличие географического указания от НМПТ — это упрощенная регистрация и требования. Для НМТП необходимо, чтобы все стадии производства продукции проходили на одной территории. Для соблюдения географического указания необходимо, чтобы хотя бы одна из стадий производства, влияющая на формирование особых характеристик товара, осуществлялась в указанном регионе.

«Закон о ГУ, как новый инструмент маркетинга, открыл широкие возможности для региональных производителей по продвижению продукции на российском рынке. Руководствуясь положениями нового закона, виноделы Краснодарского края подали уже 11 заявок на регистрацию географических указаний. Эти заявки сейчас находятся на рассмотрении», — сообщил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Напомним, осенью 2020 года сыроделы Адыгеи окончательно добились запрета на использование бренда «Адыгейский сыр» компаниями из других регионов.