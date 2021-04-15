В Краснодаре сняли документальный фильм про первую в городе выставку современного искусства

В Краснодаре презентовали документальный фильм «За Фасадом. 1994» про становление современного искусства в городе

Фильм посвящен знаковой выставке «Фасад», которая прошла в Краснодаре в 1994 году. Закрытый показ для журналистов и представителей культурного сообщества Краснодара организовал «Ростелеком» и арт-институция PchelinHouse. Что за выставка? В 1994 году директор Краснодарского краевого художественного музея им. Коваленко пригласила 12 художников из Краснодара и Санкт-Петербурга реализовать свой творческий проект на территории заведения.

В декабре, спустя полгода подготовки, в музее открылась выставка «Фасад». Там представили новые для местной художественной среды форматы — инсталляции, музыкальный перформанс, видеоарт, жест и кинетическое искусство. Как писал интернет-портал FURFUR, на открытии выставки художник Валентин Толмачев провел перформанс «Олень». Лежа на кровати у полотна с надписью «Олень», Толмачев несколько часов бил в барабан, а рядом с ним стояла табличка «Просьба не беспокоить, я олень». Выставку закрыли на третий день из-за давления администрации на директора музея. Большая часть экспонатов была утеряна и уничтожена, отмечал журнал aroundart.org.

«Фильм «За Фасадом. 1994» — это, в первую очередь, репрезентация легендарной выставки, ее новый показ. Во-вторых, экскурсия по эпохе с современными комментариями и попыткой анализа ее роли в развитии современного искусства. В-третьих, история про смелость. Творческую смелость людей, которые дали толчок развитию целого спектра новых форм и жанров», — рассказала автор проекта Анна Пчелина.