В Краснодаре сняли документальный фильм про первую в городе выставку современного искусства

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре презентовали документальный фильм «За Фасадом. 1994» про становление современного искусства в городе

Фильм посвящен знаковой выставке «Фасад», которая прошла в Краснодаре в 1994 году. Закрытый показ для журналистов и представителей культурного сообщества Краснодара организовал «Ростелеком» и арт-институция PchelinHouse.

Что за выставка? В 1994 году директор Краснодарского краевого художественного музея им. Коваленко пригласила 12 художников из Краснодара и Санкт-Петербурга реализовать свой творческий проект на территории заведения.

Читайте также:

В декабре, спустя полгода подготовки, в музее открылась выставка «Фасад». Там представили новые для местной художественной среды форматы — инсталляции, музыкальный перформанс, видеоарт, жест и кинетическое искусство. Как писал интернет-портал FURFUR, на открытии выставки художник Валентин Толмачев провел перформанс «Олень». Лежа на кровати у полотна с надписью «Олень», Толмачев несколько часов бил в барабан, а рядом с ним стояла табличка «Просьба не беспокоить, я олень».

Выставку закрыли на третий день из-за давления администрации на директора музея. Большая часть экспонатов была утеряна и уничтожена, отмечал журнал aroundart.org.

«Фильм «За Фасадом. 1994» — это, в первую очередь, репрезентация легендарной выставки, ее новый показ. Во-вторых, экскурсия по эпохе с современными комментариями и попыткой анализа ее роли в развитии современного искусства. В-третьих, история про смелость. Творческую смелость людей, которые дали толчок развитию целого спектра новых форм и жанров», — рассказала автор проекта Анна Пчелина.

Директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов отметил, что идея создания фильма возникла в прошлом году во время карантина. Тогда из-за пандемии пришлось заморозить цикл офлайновых лекций по искусству.

Премьера документальной ленты стала первым в 2021 году мероприятием, продолжающим цикл просветительского проекта «Как устроено современное искусство?». Напомним, в 2019 году в рамках проекта гендиректор Эрмитажа провел видеоконференцию с жителями Краснодара. В том же году состоялась открытая лекция арт-группы Recycle.

Выставки Искусство Кино Краснодар Ростелеком

Новости

Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 15 апреля
В Краснодаре сняли документальный фильм про первую в городе выставку современного искусства
В арт-резиденции «Голубицкое» открылась выставка с работами из ненужных предметов
В одном из курортов Крыма ужесточат график подачи воды из-за наплыва туристов
В Краснодаре пройдет масштабный фестиваль немецкой культуры
Часть залива в Азовском море рядом с Ейском отдали военным, там нельзя теперь отдыхать и рыбачить

Лента новостей

Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Вчера, 13:56
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры
Как росли цены с 2016 по 2021 год
13 апреля, 14:48
Как росли цены с 2016 по 2021 год
Мы сравнили чеки из «Магнита»
Русская женщина и ее профессиональные защитники
9 апреля, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку

Реклама на портале