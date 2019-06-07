«Ростелеком» и мастерская Pchelin House провели в Краснодаре встречу с арт-группой Recycle
Встреча прошла 4 июня и завершила цикл лекций «Как устроено современное искусство»
«Ростелеком» в Краснодаре поддержал открытую лекцию арт-группы Recycle. Выступление художников Георгия Кузнецова и Андрея Блохина состоялось в Краснодарском государственном институте культуры в рамках некоммерческого проекта «Как устроено современное искусство». Организатором мероприятия стала дом-мастерская Pchelin House.
Георгий Кузнецов и Андрей Блохин, которые входят в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART, выступили в Краснодарском государственном институте культуры неслучайно: в 2008 году они окончили художественно-промышленную академию этого вуза.
Художники рассказали о своих самых значимых проектах и ответили на многочисленные вопросы студентов. На встречу пришли более 150 человек, среди которых студенты, представители творческой интеллигенции города, предприниматели и другие.
С 8 июня по 18 августа в культурном центре «Типография» пройдет выставка Blocked Content, проекта, который Recycle Group представили на Венецианской биеннале современного искусства. Проект посвящен свободе информации в интернете и жизни человека в виртуальном мире. Зрители смогут посмотреть на Blocked Content в двух измерениях: пространстве выставочного зала и дополненной реальности приложения Recycle Group, которое доступно бесплатно App Store и Google Play.
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