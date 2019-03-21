Гендиректор Эрмитажа провел видеоконференцию с жителями Краснодара

Компания «Ростелеком» 20 марта организовала для жителей Краснодара видеоконференцию с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским

Гендиректор Эрмитажа пришел в студию компании в Санкт-Петербурге, чтобы в режиме онлайн выйти на связь со студией в Краснодаре, где собрались представители творческих профессий города, студенты университета культуры, а также журналисты.

Михаил Пиотровский прочел лекцию о роли и тенденциях современного искусства в мире и России и ответил на вопросы аудитории.

Видеоконференция состоялась в рамках просветительского проекта «Ростелекома» и дома-мастерской Pchelin House, который стартовал в конце прошлого года. Он представляет собой цикл открытых лекций на тему «Как устроено современное искусство», которые читают известные кураторы выставочных проектов, искусствоведы, галеристы, художники из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Наш музей активно взаимодействует с "Ростелекомом". Именно на нашей территории национальный оператор связи впервые провел тестирование Единой биометрической системы. Кроме того, Эрмитаж стал первым в мире музеем, где "Ростелеком" совместно с компанией Ericsson организовал опытную зону сети нового поколения 5G», — рассказал гендиректор Эрмитажа.

Следующее мероприятие в рамках цикла лекций «Как устроено современное искусство» состоится 28 марта в бизнес-центре «Централь» на углу улиц Гимназической и Красной. Российский меценат и коллекционер Игорь Цуканов выступит с лекцией «Коллекция, которая меняет нас». Участие в мероприятии — бесплатное, рассказали 21 марта в пресс-службе «Ростелекома».