В одном из курортов Крыма ужесточат график подачи воды из-за наплыва туристов

15 апреля стало известно, что в Алуште из-за туристов для местных жителей сократят подачу воды

Глава Алушты Галина Огнева сообщила, что в Алуштинском регионе Крыма со следующей недели воду для местных жителей будут включать всего на пять часов в сутки. Такие меры вводят из-за большого наплыва туристов.

По словам Огневой, это позволит сохранить водоснабжение для санаториев, пансионатов и отелей на лето, сообщило 15 апреля РИА «Новости».

Сейчас воду включают по графику с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 из-за малого притока в Изобильненское водохранидище, которое является основным для водоснабжения города. Со следующей недели установят новый пятичасовой график.