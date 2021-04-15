В одном из курортов Крыма ужесточат график подачи воды из-за наплыва туристов

Краснодарский край, Крым

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15 апреля стало известно, что в Алуште из-за туристов для местных жителей сократят подачу воды

Глава Алушты Галина Огнева сообщила, что в Алуштинском регионе Крыма со следующей недели воду для местных жителей будут включать всего на пять часов в сутки. Такие меры вводят из-за большого наплыва туристов.

По словам Огневой, это позволит сохранить водоснабжение для санаториев, пансионатов и отелей на лето, сообщило 15 апреля РИА «Новости».

Сейчас воду включают по графику с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 из-за малого притока в Изобильненское водохранидище, которое является основным для водоснабжения города. Со следующей недели установят новый пятичасовой график.

В прошлом году в условиях пандемии летом Крым посетили более 3,5 млн туристов.

Юга.ру не раз писали о проблемах с водоснабжением в Крыму. В августе прошлого года воду в 39 населенных пунктах полуострова из-за засухи включали по графику. А в ноябре 2020 года в Евпатории и Симферополе в целях экономии отключили горячую воду до конца года. 

В октябре 2020 года в правительстве РФ заявили, что планируют выделить 8 млрд рублей, чтобы делать морскую воду пресной в Крыму.

Водоснабжение ЖКХ Крым Курорты и туризм отдых Черное море

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