Крым за лето посетили более 3,5 млн туристов. У некоторых из них выявили коронавирус

Глава Крыма Сергей Аксенов 1 сентября рассказал, сколько туристов отдохнули на полуострове минувшим летом

Напомним, с 17 марта в Крыму действовал режим повышенной готовности, позже власти обязали всех прибывающих на полуостров из других регионов соблюдать двухнедельную самоизоляцию или добровольно отправляться в обсерватор. Режим самоизоляции и обсервации отменили в Крыму с 15 июня, после чего в республике начался курортный сезон.

Накануне глава республики Сергей Аксенов написал в своих соцсетях, что за последний месяц Крым принял более 2 млн 106 тыс. туристов. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил RT.

Всего же с 1 июля по 1 сентября в Крыму отдохнули более 3 млн 539 тыс. человек. Также Аксенов сообщил, что в республике для размещения отдыхающих работает 826 объектов, которые соблюдают требования Роспотребнадзора. Средняя загрузка отелей на Южном берегу составляет 95%, а в целом по Крыму номерной фонд заполнен до 80%.

Ко 2 сентября в Крыму зарегистировали 2 тыс. 542 случая коронавируса, при этом 91 случай — завозной из-за границы, а 124 зараженных прибыли из российских регионов.