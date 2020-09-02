Крым за лето посетили более 3,5 млн туристов. У некоторых из них выявили коронавирус
Глава Крыма Сергей Аксенов 1 сентября рассказал, сколько туристов отдохнули на полуострове минувшим летом
Напомним, с 17 марта в Крыму действовал режим повышенной готовности, позже власти обязали всех прибывающих на полуостров из других регионов соблюдать двухнедельную самоизоляцию или добровольно отправляться в обсерватор. Режим самоизоляции и обсервации отменили в Крыму с 15 июня, после чего в республике начался курортный сезон.
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Накануне глава республики Сергей Аксенов написал в своих соцсетях, что за последний месяц Крым принял более 2 млн 106 тыс. туристов. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил RT.
Всего же с 1 июля по 1 сентября в Крыму отдохнули более 3 млн 539 тыс. человек. Также Аксенов сообщил, что в республике для размещения отдыхающих работает 826 объектов, которые соблюдают требования Роспотребнадзора. Средняя загрузка отелей на Южном берегу составляет 95%, а в целом по Крыму номерной фонд заполнен до 80%.
Ко 2 сентября в Крыму зарегистировали 2 тыс. 542 случая коронавируса, при этом 91 случай — завозной из-за границы, а 124 зараженных прибыли из российских регионов.
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По словам Аксенова, из числа всех туристов в августе 70,2% приехали на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, авиасообщением прибыли 25%, а по железной дороге — 4,5%. Менее 1% отдыхающих попали в Крым через государственную границу России на участках Армянск, Джанкой и Перекоп.