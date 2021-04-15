Часть залива в Азовском море рядом с Ейском отдали военным, там нельзя теперь отдыхать и рыбачить
14 апреля стало известно, что Минобороны РФ получило в пользование часть акватории Азовского моря
Распоряжение о передаче Минобороны части акватории Таганрогского залива Азовского моря подписал 9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 14 апреля.
Территория, переданная в пользование военным, имеет площадь 0,67 кв. км и располагается около аэродрома Ейск, на котором базируется военная часть № 78621, уточнил «Интерфакс».
Документ разрешает использовать акваторию только для обеспечения обороны и безопасности страны. Одыхать, рыбачить или разводить рыбу на участке нельзя.
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