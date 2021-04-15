Часть залива в Азовском море рядом с Ейском отдали военным, там нельзя теперь отдыхать и рыбачить

14 апреля стало известно, что Минобороны РФ получило в пользование часть акватории Азовского моря

Распоряжение о передаче Минобороны части акватории Таганрогского залива Азовского моря подписал 9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 14 апреля.

Территория, переданная в пользование военным, имеет площадь 0,67 кв. км и располагается около аэродрома Ейск, на котором базируется военная часть № 78621, уточнил «Интерфакс».

Документ разрешает использовать акваторию только для обеспечения обороны и безопасности страны. Одыхать, рыбачить или разводить рыбу на участке нельзя.