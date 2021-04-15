Краснодарцев пригласили поучаствовать в велоквесте на выходных

Краснодарский край

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В Краснодаре 17 апреля проведут велоквест по городу

Принять участие в мероприятии можно одному или в компании друзей. Велоквест начнется в субботу 17 апреля в 10:30 в парке «Солнечный остров».

Организаторы встретят участников, расскажут правила, зарегистрируют их и выдадут маршрутные листы с заданиями. Все локации квеста будут в черте города.

Участие в мероприятии бесплатное, организует квест молодежный центр Краснодара. Чтобы подать заявку, нужно написать в директ инстаграма центра или в личные сообщения группы во «ВКонтакте».

Напомним, также 17 апреля в Краснодаре проведут пешеходную экскурсию по центру города.

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Краснодарцев пригласили поучаствовать в велоквесте на выходных
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