Краснодарцев пригласили поучаствовать в велоквесте на выходных

Принять участие в мероприятии можно одному или в компании друзей. Велоквест начнется в субботу 17 апреля в 10:30 в парке «Солнечный остров».

Организаторы встретят участников, расскажут правила, зарегистрируют их и выдадут маршрутные листы с заданиями. Все локации квеста будут в черте города.

Участие в мероприятии бесплатное, организует квест молодежный центр Краснодара. Чтобы подать заявку, нужно написать в директ инстаграма центра или в личные сообщения группы во «ВКонтакте».