«Зеленый марафон» в Краснодаре пробежали 2,6 тысяч человек

Краснодар присоединился к забегу «Зеленый марафон», который прошел 1 июня в 60 городах России

На празднике в Краснодаре собрались свыше 4 тыс. человек, а участие в забегах приняли 2,6 тыс. спортсменов в возрасте от 6 месяцев до 80 лет. В этом году «Зеленый марафон» Сбербанка приурочили к Международному дню защиты детей. В соревновательной программе были детские забеги на 500 м, забеги на беговелах и традиционный инклюзивный забег на 300 метров. Впервые в рамках «Зеленого марафона» прошла гонка ползунков — малышей от шести месяцев до года.

Самый опытный участник «Зеленого марафона» Михаил Кузьмин в этом году отметил 80-летие. Он каждый год участвует в забеге и награждает памятной медалью самого юного победителя, которым на этот раз стал Евгений Попушев. В забеге на дистанцию 4,2 км среди мужчин победу одержал Денис Даниленко, среди женщин первой стала Алина Песчанская. В командном зачете соревновались 20 организаций и предприятий города. Самой многочисленной оказалась команда краевого БТИ (54 человека), самой яркой — команда Кубанского государственного университета, самой быстрой — команда Ильинского НПЗ. В этом году медали получили все, кто преодолел дистанцию и пересек финишную черту, рассказали в пресс-службе Сбербанка.