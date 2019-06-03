«Зеленый марафон» в Краснодаре пробежали 2,6 тысяч человек
Краснодар присоединился к забегу «Зеленый марафон», который прошел 1 июня в 60 городах России
На празднике в Краснодаре собрались свыше 4 тыс. человек, а участие в забегах приняли 2,6 тыс. спортсменов в возрасте от 6 месяцев до 80 лет.
В этом году «Зеленый марафон» Сбербанка приурочили к Международному дню защиты детей. В соревновательной программе были детские забеги на 500 м, забеги на беговелах и традиционный инклюзивный забег на 300 метров.
Впервые в рамках «Зеленого марафона» прошла гонка ползунков — малышей от шести месяцев до года.
Самый опытный участник «Зеленого марафона» Михаил Кузьмин в этом году отметил 80-летие. Он каждый год участвует в забеге и награждает памятной медалью самого юного победителя, которым на этот раз стал Евгений Попушев.
В забеге на дистанцию 4,2 км среди мужчин победу одержал Денис Даниленко, среди женщин первой стала Алина Песчанская. В командном зачете соревновались 20 организаций и предприятий города. Самой многочисленной оказалась команда краевого БТИ (54 человека), самой яркой — команда Кубанского государственного университета, самой быстрой — команда Ильинского НПЗ.
В этом году медали получили все, кто преодолел дистанцию и пересек финишную черту, рассказали в пресс-службе Сбербанка.
«Спорт — это важная часть корпоративной культуры Сбербанка, мы ежегодно проводим Сбербанкиаду и сдаем нормативы ГТО. "Зеленый марафон" давно вышел за рамки Сбербанка и стал общегородским событием. Мне радостно осознавать, что с каждым годом на "Зеленый марафон" регистрируется и приходит все больше людей. Мы будем и дальше продолжать эту добрую традицию», — сказала заместитель управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Сергиенко.
После забегов устроили развлекательную программу. Для детей работали аниматоры, аквагрим, надувные батуты, зоны водных игр — водные пистолеты и водная пиньята, зона спорт-арта, а также зона фанбола от баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».
Детям показали научные и химические опыты от «Джоуль Парка», а также провели мастер-классы и флешмобы от детского городка «Минополис».
На площадке марафона действовал сбор средств в фонд адресной благотворительности «Сбербанк Вместе». Больше 70 человек сделали пожертвования в пользу детей, взрослых, животных и объектов культуры, нуждающихся в помощи.
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