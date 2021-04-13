В Абинском районе 6-летний ребенок получил жизненно важное лекарство после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Кубани 12 апреля рассказала, что в Абинском районе семье ребенка с инвалидностью выдали жизненно важное лекарство за 7 млн рублей после жалобы на минздрав

Юга.ру не раз писали о случаях, когда жители Краснодарского края с инвалидностью сталкивались с проблемами при получении жизненно необходимых лекарств. В частности, семьям с детьми, больными спинальной мышечной атрофией, приходилось через суд добиваться получения препаратов.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — это редкое генетическое заболевание в основном у детей, которое приводит к летальному исходу. При болезни уменьшается уровень белка, из-за этого у ребенка происходит ослабление и уменьшение мышц. Смерть возникает на фоне дыхательной недостаточности.



Приостановить развитие СМА помогает препарат «Спинраза». В первый год лечения необходимо сделать шесть инъекций, их ориентировочная стоимость — 42 млн рублей. По закону, государство должно обеспечивать лекарством пациентов с редкими заболеваниями. По данным на осень 2020 года, на Кубани диагноз СМА подтвержден у 38 детей, а лечение получали только 2 из них.