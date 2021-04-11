В России появился сайт о проблемах и правах людей с инвалидностью

В начале апреля в России заработал портал «Доктор Кит» для людей с инвалидностью и всех, кто лично вовлечен в эту тему

«Доктор Кит» — это интерактивный информационно-просветительский портал для людей с двигательными и множественными нарушениями развития, их родных, а также специалистов и всех, кто хочет узнать о проблемах людей с инвалидностью и программах помощи.

В фонде «Галчонок», который стал сооснователем проекта, указали на то, что зачастую после постановки диагноза семьям приходится собирать информацию об инвалидности из разных источников: они не знают своих прав, им неизвестны возможности реабилитации и медицины.

Президент фонда «Галчонок» Елизавета Муравкина 10 апреля прокомментировала «Таким делам», что в России сегодня почти 700 тыс. детей с инвалидностью, многие из них живут в небольших городах и не имеют возможности получать качественную помощь и поддержку.

«Именно это подтолкнуло нас к созданию медиаплощадки, где будет собрано всё, что мы знаем о церебральном параличе (ЦП): полезные контакты, правовые документы, экспертные материалы и многое другое», — рассказала Муравкина.