В России появился сайт о проблемах и правах людей с инвалидностью

Краснодарский край, Вся Россия

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В начале апреля в России заработал портал «Доктор Кит» для людей с инвалидностью и всех, кто лично вовлечен в эту тему

«Доктор Кит» — это интерактивный информационно-просветительский портал для людей с двигательными и множественными нарушениями развития, их родных, а также специалистов и всех, кто хочет узнать о проблемах людей с инвалидностью и программах помощи. 

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В фонде «Галчонок», который стал сооснователем проекта, указали на то, что зачастую после постановки диагноза семьям приходится собирать информацию об инвалидности из разных источников: они не знают своих прав, им неизвестны возможности реабилитации и медицины.

Президент фонда «Галчонок» Елизавета Муравкина 10 апреля прокомментировала «Таким делам», что в России сегодня почти 700 тыс. детей с инвалидностью, многие из них живут в небольших городах и не имеют возможности получать качественную помощь и поддержку.

«Именно это подтолкнуло нас к созданию медиаплощадки, где будет собрано всё, что мы знаем о церебральном параличе (ЦП): полезные контакты, правовые документы, экспертные материалы и многое другое», — рассказала Муравкина.

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На сайте можно будет найти видеолекции, подкасты, образовательные материалы, консультации юристов, психологов и реабилитологов. Также создатели собираются запустить мобильное приложение «Доктор Кит», которое будет доступно в AppStore и Google Play, и открыть федеральную круглосуточную горячую линию для людей с церебральным параличом.

Юга.ру не раз писали о случаях, когда жители Краснодарского края с инвалидностью сталкивались с проблемами при получении помощи от государства. Так, летом 2020 года ПФР лишил пособия жительницу Краснодара, которая заработала 8 тыс. рублей на блоге о воспитании сына с аутизмом. А семьям с детьми, больными спинальной мышечной атрофией (СМА) и муковисцидозом, приходится через суд добиваться получения жизненно важных лекарств, положенных им по закону.

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