Краснодарский юрист и многодетная мама из Сочи вышли в финал шоу партии «Новые люди» с призовым фондом 30 млн рублей
Партия «Новые люди» выложила на YouTube первый эпизод шоу #ДебатыКандидаты
В начале 2021 года партия «Новые люди» анонсировала политическое реалити-шоу. Его призовой фонд — 30 млн рублей. Участвовать мог любой желающий. Кроме денег, победитель мог побороться за кресло депутата Госдумы на предстоящих осенью выборах от партии «Новые люди».
Новое политреалити состоит из нескольких этапов. Сначала жюри принимало видеозаявки участников. После отборочных конкурсов в шоу осталось 30 человек, которых поделили на три команды и заселили в один дом. Формат шоу напоминает популярные сейчас ТикТок-хаусы. В процессе реалити участники пройдут различные испытания, раскрывая перед зрителями и жюри свои таланты.
В июне победители будут объявлены в трех номинациях: выбор аудитории, выбор жюри и особое внимание лидера партии Алексея Нечаева.
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Краснодарцев на шоу представляет юрист Виталий Кацко. Он будет защищать перед жюри свой проект «Доступное правосудие». Виталий 11 лет занимается судебной практикой. Главная цель его проекта — сделать работу системы открытой и понятной, чтобы каждый мог рассчитывать на объективное решение.
Сочинская участница, мама пятерых детей София Минина ведет свой проект «Счастливые родители», который работает не только в Сочи, но и онлайн по всему миру. Ее девиз: «Знающие родители — здоровые дети!».
«Важно, что участники проекта #ДебатыКандитаты — это обычные люди без политического опыта. Мы хотим показать, что политика — это часть жизни каждого человека. Участники пройдут через испытания и узнают, с какими трудностями сталкиваются кандидаты во время избирательной кампании. Так что у проекта есть еще и функция политического просвещения», — пояснил Алексей Нечаев.
Партия «Новые Люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее основал президент компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре партия выдвинула кандидатов для участия в региональных выборах. К весне 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны, в том числе и в Краснодарском крае.