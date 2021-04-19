В начале 2021 года партия «Новые люди» анонсировала политическое реалити-шоу. Его призовой фонд — 30 млн рублей. Участвовать мог любой желающий. Кроме денег, победитель мог побороться за кресло депутата Госдумы на предстоящих осенью выборах от партии «Новые люди».

Новое политреалити состоит из нескольких этапов. Сначала жюри принимало видеозаявки участников. После отборочных конкурсов в шоу осталось 30 человек, которых поделили на три команды и заселили в один дом. Формат шоу напоминает популярные сейчас ТикТок-хаусы. В процессе реалити участники пройдут различные испытания, раскрывая перед зрителями и жюри свои таланты.

В июне победители будут объявлены в трех номинациях: выбор аудитории, выбор жюри и особое внимание лидера партии Алексея Нечаева.