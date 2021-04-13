На майских праздниках на курорте «Роза Хутор» пройдет шестой фестиваль бега Rosa Run
Фестиваль бега на курорте «Роза Хутор» пройдет с 1 по 4 мая
Ежегодно это событие собирает около 3 тыс. любителей бега и профессиональных спортсменов. Программа фестиваля включает четыре забега, которые отличаются друг от друга форматом, протяженностью и сложностью.
В первый день пройдет вертикальный километр Rosa Peak (протяженность дистанции — 7 км, максимальный набор высоты — 1150 метров). Участники стартуют в Горной Олимпийской деревне, финишируют на Роза Пик. Во второй — увлекательный беговой квест с заданиями разной сложности, Rosa Quest. А в заключительный день состоится горный трейл — испытание для настоящих спортсменов (дистанции 8 и 26 км, максимальный набор — 450 и 1200 метров).
Кроме спортивной программы, участников фестиваля Rosa Run ждут тематические вечеринки и экспо. На третий день фестиваля гости станут участниками семейного карнавала Rosa Carnival и смогут перевоплотиться в персонажей мультфильмов.
Подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь.
«Rosa Run — единственный международный фестиваль бега в РФ. Это знаковое событие не только для Краснодарского края, но и для всей страны, которое собирает лучших бегунов в трейловых забегах. Формат фестиваля позволяет участвовать как продвинутым атлетам-любителям, так и начинающим. Будем рады уже шестой раз подряд поприветствовать всех желающих на невероятно красивом горном курорте на майских праздниках», — сказал директор международного фестиваля бега Rosa Run Андрей Кавун.
Фрукты, отдых, спорт:
«ЗОЖ и спорт — один из модных трендов последних лет. Вклад в развитие спорта — неотъемлемая часть социальной политики Ingrad. Эта идеология нашла отражение и в архитектуре наших жилых кварталов, где мы формируем уникальную спортивную инфраструктуру. В 2020 году мы запустили платформу «Мой центр спорта», в рамках которой уже второй год поддерживаем международный фестиваль бега Rosa Run. Мы делаем ставку на эмоциональный контакт с целевой аудиторией, а спортивные мероприятия — это драйв, энергия и вкус победы. Сотрудничество Ingrad и Rosa Run помогает ассоциировать наш бренд со здоровым образом жизни», — пояснила директор департамента рекламы ГК «Инград» Ольга Проскурина.
«Наша коллаборация совершенно органична. Курорт «Роза Хутор» создан для бега. Здесь можно развивать все беговые форматы, и, конечно же, локации идеально подходят для трейла. Можно сказать, мы созданы друг для друга. Фестиваль Rosa Run должен и будет проходить у нас на курорте», — заявил исполнительный директор горного курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов.