Фестиваль бега на курорте «Роза Хутор» пройдет с 1 по 4 мая

Ежегодно это событие собирает около 3 тыс. любителей бега и профессиональных спортсменов. Программа фестиваля включает четыре забега, которые отличаются друг от друга форматом, протяженностью и сложностью.



В первый день пройдет вертикальный километр Rosa Peak (протяженность дистанции — 7 км, максимальный набор высоты — 1150 метров). Участники стартуют в Горной Олимпийской деревне, финишируют на Роза Пик. Во второй — увлекательный беговой квест с заданиями разной сложности, Rosa Quest. А в заключительный день состоится горный трейл — испытание для настоящих спортсменов (дистанции 8 и 26 км, максимальный набор — 450 и 1200 метров).



Кроме спортивной программы, участников фестиваля Rosa Run ждут тематические вечеринки и экспо. На третий день фестиваля гости станут участниками семейного карнавала Rosa Carnival и смогут перевоплотиться в персонажей мультфильмов.



Подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

«Rosa Run — единственный международный фестиваль бега в РФ. Это знаковое событие не только для Краснодарского края, но и для всей страны, которое собирает лучших бегунов в трейловых забегах. Формат фестиваля позволяет участвовать как продвинутым атлетам-любителям, так и начинающим. Будем рады уже шестой раз подряд поприветствовать всех желающих на невероятно красивом горном курорте на майских праздниках», — сказал директор международного фестиваля бега Rosa Run Андрей Кавун.