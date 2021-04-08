Фрукты, отдых, спорт. «Пятёрочка» поддержала марафонцев в Сочи

«Пятёрочка» поддержала участников чемпионата России по марафону, который состоялся в первый уикенд апреля на территории «Сочи Автодрома». Торговая сеть обеспечила участников забега фруктами, установила фандоматы для сбора пластиковых бутылок, а также организовала несколько брендированных зон для разминки спортсменов перед забегом. Больше подробностей — в материале портала Юга.ру. За спорт «Пятёрочка» традиционно поддерживает спортивные мероприятия, и на этот раз такую поддержку получил чемпионат России по марафону: 3 апреля на территории «Сочи Автодрома» проходили соревнования профессиональных спортсменов, а 4 апреля состоялся любительский забег на дистанции 5,5, 10, 21 и 42 км.

В этом году торговая сеть привезла на мероприятие около 1,5 тонн бананов и более 100 кг апельсинов, чтобы более 3,5 тыс. атлетов смогли зарядиться энергией после успешного прохождения дистанции. Фрукты выдавали после финиша и на трассе на организованных точках питания.

За настроение В стартовом городке автодрома торговая сеть организовала фирменную площадку, где участники забега и гости мероприятия могли размяться под руководством ведущего-спортсмена и получить за это приз от «Пятёрочки», сделать селфи в креативной фотозоне, зарядить свой гаджет и просто отдохнуть на мягких пуфиках. Здесь же всех желающих угощали горячим кофе. По завершении дистанции каждый бегун получал возможность сделать памятное фото с личным временным показателем на специальном пьедестале, установленном рядом с трассой.

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За экологию «Пятёрочка» активно работает над снижением нагрузки на экологию и стремится к тому, чтобы как можно бо́льшая доля использованных материалов стала сырьем для вторичной переработки и как можно меньшая — мусором, который отправится на свалку. Кроме того, «Пятёрочка» стремится привлечь и внимание потребителей к важности заботы о природе. Поэтому на время проведения чемпионата по марафону торговая сеть установила на территории «Сочи Автодрома» три фандомата — специальных аппарата для сбора использованной пластиковой и алюминиевой тары для последующей переработки.