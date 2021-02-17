В Краснодаре собираются починить разрушенную дорогу и сделать ее новым выездом из микрорайона Гидростроителей
1 марта в Краснодаре начнут ремонт дороги на улице Пашковский Перекат
В пресс-службе мэрии рассказали 17 февраля, что часть улицы разрушена. Большинство автомобилистов, которые живут в этой части микрорайона Гидростроителей, выезжают в город по улицам Трудовой Славы и Благоева.
В департаменте транспорта рассчитывают, что после ремонта Пашковский Перекат может взять на себя часть этого трафика.
Специалисты будут ремонтировать участок дороги длиной 700 метров от здания № 100 до ЖК «Гарант». Из-за работ движение транспорта ограничат на перекате с 1 по 20 марта.
Отметим, что сделать улицу альтернативным вариантом выезда из микрорайона предложили депутаты гордумы в ноябре. Вот как выглядит дорога сейчас:
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