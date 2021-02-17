В Краснодаре собираются починить разрушенную дорогу и сделать ее новым выездом из микрорайона Гидростроителей

В пресс-службе мэрии рассказали 17 февраля, что часть улицы разрушена. Большинство автомобилистов, которые живут в этой части микрорайона Гидростроителей, выезжают в город по улицам Трудовой Славы и Благоева.

В департаменте транспорта рассчитывают, что после ремонта Пашковский Перекат может взять на себя часть этого трафика.