В Краснодаре собираются починить разрушенную дорогу и сделать ее новым выездом из микрорайона Гидростроителей

Краснодарский край

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1 марта в Краснодаре начнут ремонт дороги на улице Пашковский Перекат

В пресс-службе мэрии рассказали 17 февраля, что часть улицы разрушена. Большинство автомобилистов, которые живут в этой части микрорайона Гидростроителей, выезжают в город по улицам Трудовой Славы и Благоева.

В департаменте транспорта рассчитывают, что после ремонта Пашковский Перекат может взять на себя часть этого трафика.

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Специалисты будут ремонтировать участок дороги длиной 700 метров от здания № 100 до ЖК «Гарант». Из-за работ движение транспорта ограничат на перекате с 1 по 20 марта.

Отметим, что сделать улицу альтернативным вариантом выезда из микрорайона предложили депутаты гордумы в ноябре. Вот как выглядит дорога сейчас:

Благоустройство Дороги Краснодар

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