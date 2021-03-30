В Краснодаре продлили сроки ремонта улицы, которая станет новым выездом из ГМР

Напомним, в феврале городские власти решили починить разрушенную дорогу на улице Пашковский Перекат и сделать ее новым выездом из микрорайона Гидростроителей. Изначально движение транспорта ограничили с 1 по 20 марта, чтобы отремонтировать участок длиной 700 метров от здания № 100 до ЖК «Гарант».

В пресс-службе администрации Краснодара 30 марта сообщили, что из-за плохой погоды ремонт Пашковского Переката планируют завершить до 10 апреля. Сейчас компании, которые возвели ЖК в этой части микрорайона, продолжают чинить дорогу.

До окончания работ на участке улицы будут действовать ограничения для движения машин. Выехать водители могут по улицам Трудовой Славы и Благоева.