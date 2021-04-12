Под Краснодаром поезд насмерть сбил мужчину в татуировках

Краснодарский край

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Поздним вечером 11 апреля в районе станицы Старокорсунской грузовой поезд смертельно травмировал мужчину, полиция устанавливает его личность

Трагедия произошла на ж/д перегоне Васюринская — Стопятый. Вызов о том, что грузовой поезд сбил мужчину, поступил в дежурную часть в 22:20. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Как рассказал машинист, он увидел парня, который вышел перед поездом из-за опоры контактной сети, подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить. Трагедии избежать не удалось, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Полицейские устанавливают личность погибшего. На вид ему 30–35 лет, на теле и на запястье правой руки есть татуировки.

Опознавших мужчину просят позвонить в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте по телефонам: 8 (861) 267-06-60 и 8 (989) 290-31-43.

Как писали Юга.ру, днем 26 марта житель Краснодара попал под поезд, 17 марта поезд Адлер — Барнаул насмерть сбил женщину, а рано утром 15 февраля под Тимашевском поезд насмерть сбил 21-летнего парня, который шел по путям.

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