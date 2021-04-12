Под Краснодаром поезд насмерть сбил мужчину в татуировках

Трагедия произошла на ж/д перегоне Васюринская — Стопятый. Вызов о том, что грузовой поезд сбил мужчину, поступил в дежурную часть в 22:20. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Как рассказал машинист, он увидел парня, который вышел перед поездом из-за опоры контактной сети, подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить. Трагедии избежать не удалось, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Полицейские устанавливают личность погибшего. На вид ему 30–35 лет, на теле и на запястье правой руки есть татуировки.