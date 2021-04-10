В Тбилисском районе сделали ракету из машин ко Дню космонавтики

Краснодарский край

Распечатать

Автомобилисты Тбилисского района устроили флешмоб ко Дню космонавтики

12 апреля в России отметят 60-летие первого полета человека в космос. В 1961 году Юрий Гагарин обогнул планету Земля за 108 минут на корабле «Восток».

Накануне глава Тбилисского района Евгений Ильин сообщил, что местные активисты провели флешмоб ко Дню космонавтики и построили фигуру ракеты из машин. Ильин поделился фотографией и видео акции в своем инстаграмме.

Напомним, в Краснодаре открылась выставка «Гравитация», приуроченная к 60-летию полета Гагарина.

Автомобили Евгений Ильин Космос Тбилисский район Флешмоб

Новости

На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для двухлетнего мальчика с ДЦП
В Геленджике стартовал ремонт участка трассы М-4 «Дон» за 1,5 млрд рублей
В Тбилисском районе сделали ракету из машин ко Дню космонавтики
Мэра Майкопа, обвиняемого в вымогательстве и хранении боеприпасов, сняли с должности
В парке «Краснодар» включили фонтан и сняли защитные купола с жакаранды. Видео
В Краснодаре взяли под стражу подростка, ударившего женщину битой по голове

Лента новостей

Русская женщина и ее профессиональные защитники
Вчера, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку
«Честно скажу, мне не стыдно»
7 апреля, 12:45
«Честно скажу, мне не стыдно»
Первышов дал оценку своей работе на посту мэра Краснодара
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
7 апреля, 08:01
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
И при чем здесь Краснодар

Реклама на портале