В Тбилисском районе сделали ракету из машин ко Дню космонавтики
Автомобилисты Тбилисского района устроили флешмоб ко Дню космонавтики
12 апреля в России отметят 60-летие первого полета человека в космос. В 1961 году Юрий Гагарин обогнул планету Земля за 108 минут на корабле «Восток».
Накануне глава Тбилисского района Евгений Ильин сообщил, что местные активисты провели флешмоб ко Дню космонавтики и построили фигуру ракеты из машин. Ильин поделился фотографией и видео акции в своем инстаграмме.
Напомним, в Краснодаре открылась выставка «Гравитация», приуроченная к 60-летию полета Гагарина.
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