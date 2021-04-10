В Краснодаре запустили еще одну маршрутку для дачников

Краснодарский край

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В Краснодаре 10 апреля от Бальнеолечебницы начала ходить сезонная маршрутка № 160А

Напомним, в середине марта в краевом центре запустили сезонный маршрут для дачников № 177А (улица Тюляева — 21‑й км Ростовского шоссе), автобус № 6 (Центральная аллея Славянского кладбища — улица Круговая) и на время летнего сезона добавили автобус на маршруте № 114А (Краснодарская ТЭЦ — поселок Дорожный).

Запуск маршрута № 160А (Бальнеолечебница — СНТ «Дубки») отложили в связи с дорожными условиями. Автобус должен был выйти на линию 15 апреля.

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Накануне в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что ремонт гравийной подъездной дороги к садоводческому товариществу закончен. Маршуртка выйдет на линию 10 апреля и будет перевозить людей до 15 ноября.

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