В Краснодаре запустили еще одну маршрутку для дачников
В Краснодаре 10 апреля от Бальнеолечебницы начала ходить сезонная маршрутка № 160А
Напомним, в середине марта в краевом центре запустили сезонный маршрут для дачников № 177А (улица Тюляева — 21‑й км Ростовского шоссе), автобус № 6 (Центральная аллея Славянского кладбища — улица Круговая) и на время летнего сезона добавили автобус на маршруте № 114А (Краснодарская ТЭЦ — поселок Дорожный).
Запуск маршрута № 160А (Бальнеолечебница — СНТ «Дубки») отложили в связи с дорожными условиями. Автобус должен был выйти на линию 15 апреля.
Накануне в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что ремонт гравийной подъездной дороги к садоводческому товариществу закончен. Маршуртка выйдет на линию 10 апреля и будет перевозить людей до 15 ноября.