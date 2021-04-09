В ДТП под Краснодаром такси выкинуло на встречку под КамАЗ

Днем 9 апреля под Краснодаром в районе хутора Ленина столкнулись «Газель», машина такси и грузовик

Авария произошла около 16:45 недалеко от хутора Ленина на трассе Краснодар — Кропоткин. Водитель такси ехал в сторону станицы Старокорсунской и стал притормаживать, тогда сзади в него влетела «Газель». От удара такси отбросило на встречную полосу под большегруз.

В ДТП пострадал 46-летний водитель такси, его госпитализировали.

«На место оперативно прибыли инспекторы ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для регулировочных действий в целях бесперебойного движения транспорта», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Напомним, 5 апреля в Сочи такси после удара сзади отбросило на остановку с людьми. В той аварии пострадали водитель, пассажир и пешеход.