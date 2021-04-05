В Сочи водитель такси снес остановку

Краснодарский край

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В Сочи 5 апреля таксист влетел в остановку с людьми после столкновения с машиной

ДТП произошло 5 апреля в Дагомысе. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault с прицепом не рассчитал расстояние до машины такси, которая ехала впереди, и врезался в нее. Такси отбросило на автобусную остановку, на которой в тот момент находилась женщина.

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После столкновения 29-летнего водителя такси зажало в салоне машины. Спасатели с помощью гидравлического пресса деблокировали его и передали медикам, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«С места аварии госпитализировали трех человек — водителя такси, мужчину-пассажира, а также пешехода», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Ранее Юга.ру писали, что 4 апреля в Краснодаре на улице Калинина на трамвайных путях произошло ДТП с участием такси, пострадали водитель и пассажир внедорожника.

ДТП Сочи Такси

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