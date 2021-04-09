В Сочи вновь открыли для туристов Белые скалы

В Сочи 9 апреля возобновил работу пешеходный маршрут «Белые скалы»

После окончания подготовительных работ пешеходный маршрут «Белые скалы», расположенный в Кудепстинском участковом лесничестве Сочинского нацпарка, с 9 апреля вновь открылся для туристов. Посетить природную достопримечательность можно ежедневно, с 9:00 до 17:00.

Напомним, Орлиные скалы (или Белые скалы) расположены в Хостинском районе Сочи. На вершине скал есть оборудованная смотровая площадка, на которой стоит статуя Прометея.

Отметим, что туристам нужно соблюдать осторожность при посещении Белых скал. Так, в 2019 году пенсионерка из Серпухова повредила ногу на тропе. Летом 2020 года местный житель сорвался с каменного выступа скалы и разбился. Еще одно происшествие случилось с 29-летним туристом из Екатеринбурга — он упал в расщелину на глубине 8 метров.

Что еще можно увидеть в Сочинском нацпарке?

Отдых в Сочи. Что посетить: Часть 1

Часть 2