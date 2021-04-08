Против двух краснодарцев возбудили дело за отмывание 2 млрд рублей в Адыгее
В МВД Адыгеи 8 апреля рассказали об уголовном деле в отношении двух краснодарцев, которые похитили из банка и отмыли 2 млрд рублей
Под следствие попали два краснодарца в возрасте 50 и 65 лет, которые работали директорами предприятий по переработке сельхозпродукции. Установлено, что они, действуя в сговоре с неустановленными лицами, поручали наемным бухгалтерам перечислять на счета их компаний деньги, похищенные у банка. Таким образом злоумышленники похитили более 2 млрд рублей.
Против краснодарцев возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денег, приобретенных в результате преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Им грозит до семи лет лишения свободы.
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Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. На их имущество наложен арест на сумму более 1,2 млрд рублей, сообщили 8 апреля в пресс-службе МВД Адыгеи.
В рамках расследования силовики допросили более 100 человек, провели несколько десятков обысков на территории Адыгеи, Краснодарского края и Москвы, а также сделали 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитную и почерковедческую.
Чтобы найти других виновных и установить выведенные из России активы, к расследованию подключилось Национальное центральное бюро Интерпола.