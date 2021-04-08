Против двух краснодарцев возбудили дело за отмывание 2 млрд рублей в Адыгее

В МВД Адыгеи 8 апреля рассказали об уголовном деле в отношении двух краснодарцев, которые похитили из банка и отмыли 2 млрд рублей

Под следствие попали два краснодарца в возрасте 50 и 65 лет, которые работали директорами предприятий по переработке сельхозпродукции. Установлено, что они, действуя в сговоре с неустановленными лицами, поручали наемным бухгалтерам перечислять на счета их компаний деньги, похищенные у банка. Таким образом злоумышленники похитили более 2 млрд рублей.

Против краснодарцев возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денег, приобретенных в результате преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Им грозит до семи лет лишения свободы.