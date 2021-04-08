Выручка агрохолдинга «Степь» выросла до 32,8 млрд рублей в 2020 году

Партнерский Краснодарский край

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В 2020 году агрохолдинг «Степь» увеличил выручку на 15,2% — до 32,8 млрд рублей

Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов (OIBDA) в 2020 году составил 9,7 млрд рублей, увеличившись на 136,2% по сравнению с 2019 годом (4,1 млрд). Чистая прибыль в 2020 году составила 3,9 млрд рублей и увеличилась вслед за ростом OIBDA компании.

В пресс-службе компании заявили, что результат достигнут за счет увеличения масштабов бизнеса, повышения операционной эффективности земельных активов, применения эффективной торговой стратегии, увеличения маржинальности в сегменте «Агротрейдинг», наращивания объема производства и повышения эффективности в сегменте «Молочное животноводство».

В четвертом квартале 2020 года OIBDA составила 4,4 млрд рублей и продемонстрировала существенный рост год-к-году. Выручка в четвертом квартале 2020 года увеличилась до 10,5 млрд рублей, рост составил +12,2% год‑к‑году. Чистая прибыль по итогам периода достигла 2,3 млрд рублей.

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Земельный банк агрохолдинга «Степь» в 2020 году увеличился до 565 тыс. га. Агрохолдинг лидирует в РФ по темпам прироста площади земельных активов. Валовый сбор сельхозкультур в 2020 году составил 1,3 млн тонн.

По словам гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, команда существенно улучшила финансовые и операционные показатели и нарастила масштабы бизнеса, несмотря на сложные погодные условия и пандемию.

«В 2021 году мы ставим перед собой амбициозные цели. Например, площадь сева озимой пшеницы урожая 2021 года стала рекордной и составила около 250 тыс. га, что позволит нам получить урожай озимой пшеницы около 1 млн тонн. Мы намерены наращивать наш земельный банк. При этом мы ставим цель — получить к концу 2021 года весь имеющийся земельный банк в собственность либо в долгосрочную аренду», — добавил Недужко.

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