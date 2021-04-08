Выручка агрохолдинга «Степь» выросла до 32,8 млрд рублей в 2020 году

В 2020 году агрохолдинг «Степь» увеличил выручку на 15,2% — до 32,8 млрд рублей

Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов (OIBDA) в 2020 году составил 9,7 млрд рублей, увеличившись на 136,2% по сравнению с 2019 годом (4,1 млрд). Чистая прибыль в 2020 году составила 3,9 млрд рублей и увеличилась вслед за ростом OIBDA компании.

В пресс-службе компании заявили, что результат достигнут за счет увеличения масштабов бизнеса, повышения операционной эффективности земельных активов, применения эффективной торговой стратегии, увеличения маржинальности в сегменте «Агротрейдинг», наращивания объема производства и повышения эффективности в сегменте «Молочное животноводство».

В четвертом квартале 2020 года OIBDA составила 4,4 млрд рублей и продемонстрировала существенный рост год-к-году. Выручка в четвертом квартале 2020 года увеличилась до 10,5 млрд рублей, рост составил +12,2% год‑к‑году. Чистая прибыль по итогам периода достигла 2,3 млрд рублей.