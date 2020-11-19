Адыгея впервые попала в топ-5 туристических направлений по РФ — МТС

Партнерский Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

19 ноября МТС проанализировал туристические потоки своих абонентов по РФ за лето 2020-го

Краснодарский край стал не только одним из наиболее популярных регионов для посещения, но и краснодарцы вошли в топ-5 активных путешественников по стране. Также впервые в пятерке туристического рейтинга появилась Адыгея.

По посещаемости традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. При этом часть поездок по этим направлениям носит деловой, а не туристический характер. За указанными городами следуют Краснодарский край и Адыгея.

Читайте также:

В Адыгею предпочитают ездить на выходные — до трех дней. Как правило, туристы базируются в предгорьях и совершают небольшие обзорные экскурсии, без посещения сложных маршрутов. А Краснодарский край выбирают для путешествий разных длительностей. Большинство отдыхающих останавливаются в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе.

Чаще всего люди отправляются в путешествия из Московской и Ленинградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Краснодарского края. Причем летом жители Кубани чаще выбирают направления с холодным климатом.

Для отдыха выходного дня туристы остаются либо в своем регионе, либо выезжают в соседний. Основной туристический поток в дальние поездки наблюдается из тех субъектов, где доход населения выше среднего.

Интернет Курорты и туризм МТС отдых Рейтинги

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

«Идет вторая волна». Кубанские врачи попросили запретить новогодние корпоративы и утренники
В департаменте информационной политики Краснодара назначили нового руководителя
«Были учтены пожелания сразу нескольких поколений». В пригороде Краснодара обновили сквер имени 75-летия Победы
В Сочи мужчина выпал из окна горбольницы
Замглавы Щербиновского района заставил директоров учебных учреждений заключать контракты без конкурса с одной и той же компанией
В Краснодаре назначили нового директора департамента архитектуры и градостроительства

Лента новостей

Статьи

«В девяностых России впервые дали подышать»

Игорь Шулинский — о своем журнале «Птюч» и о Граале, который мы все потеряли

Статьи

«Спутник» и погромы

Тайная история «летающей тарелки» из Краснодара

Один из вузов Кубани ушел на дистанционное обучение

Грозит ли удаленка другим студентам?

Реклама на портале