Адыгея впервые попала в топ-5 туристических направлений по РФ — МТС
19 ноября МТС проанализировал туристические потоки своих абонентов по РФ за лето 2020-го
Краснодарский край стал не только одним из наиболее популярных регионов для посещения, но и краснодарцы вошли в топ-5 активных путешественников по стране. Также впервые в пятерке туристического рейтинга появилась Адыгея.
По посещаемости традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. При этом часть поездок по этим направлениям носит деловой, а не туристический характер. За указанными городами следуют Краснодарский край и Адыгея.
В Адыгею предпочитают ездить на выходные — до трех дней. Как правило, туристы базируются в предгорьях и совершают небольшие обзорные экскурсии, без посещения сложных маршрутов. А Краснодарский край выбирают для путешествий разных длительностей. Большинство отдыхающих останавливаются в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе.
Чаще всего люди отправляются в путешествия из Московской и Ленинградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Краснодарского края. Причем летом жители Кубани чаще выбирают направления с холодным климатом.
Для отдыха выходного дня туристы остаются либо в своем регионе, либо выезжают в соседний. Основной туристический поток в дальние поездки наблюдается из тех субъектов, где доход населения выше среднего.
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