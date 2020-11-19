Адыгея впервые попала в топ-5 туристических направлений по РФ — МТС

Краснодарский край стал не только одним из наиболее популярных регионов для посещения, но и краснодарцы вошли в топ-5 активных путешественников по стране. Также впервые в пятерке туристического рейтинга появилась Адыгея.

По посещаемости традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. При этом часть поездок по этим направлениям носит деловой, а не туристический характер. За указанными городами следуют Краснодарский край и Адыгея.