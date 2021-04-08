В Сочи зацвели четыре вида тюльпанов

Краснодарский край

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В сочинском парке «Дендрарий» в начале апреля зацвели тюльпаны

В Сочинском национальном парке представлена уникальная коллекция растений, многие из них — в нем единичных экземплярах. 7 апреля в пресс-службе парка сообщили, что в «Дендрарии» зацвели тюльпаны.

Полюбоваться ими можно практически на входе в парк — около Греческой (мавританской) беседки, а цветник с пионовидными и бахромчатыми тюльпанами находится перед административным корпусом.

По словам инженера отдела паркового хозяйства ФГБУ «Сочинский национальный парк» Флёры Петруниной, традиции использовать тюльпаны в цветочном оформлении «Дендрария» больше десяти лет. Высаживают цветы в ноябре, при этом каждый год сорта меняются.

«В этом году представлены тюльпаны сорта Apeldoorn’s Elite с желтыми лепестками, украшенными яркими алыми полосами, бахромчатый сорт Valery Gergiev глубокого красного цвета, а также приглушенно фиолетовые тюльпаны сорта Dream Touch. Но главным украшением по-прежнему остаётся сорт Aveyron — долгоцветущий, с шикарным цветком из множества насыщенно-розовых лепестков», — рассказала специалист.

Ранее Юга.ру писали, что в парке начали распускаться магнолии. Также на курорте зацвела алыча, которую называют туманным деревом, и сакура «вечерние сумерки». В конце марта зацвели дерево шелковых лент и символ Рождества — остролист.

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В Сочи зацвели четыре вида тюльпанов
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