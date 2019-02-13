Дом офицеров в Майкопе хотят отремонтировать и передать юнармейцам
Власти Адыгеи в феврале начали переговоры с Министерством обороны РФ о проведении капремонта здания Дома офицеров в Майкопе и передаче его под штаб Юнармии
Об этом 12 февраля заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с ветеранами боевых действий в Афганистане.
Здание Дома офицеров является памятником архитектуры и принадлежит Министерству обороны РФ. Сейчас оно не эксплуатируется, потому что находится в аварийном состоянии и требует капремонта.
«В связи с этим руководство Адыгеи обратилось к Минобороны РФ, в собственности которого находится здание, и рассчитывает на конструктивное взаимодействие с федеральным ведомством для решения этого вопроса», — рассказали порталу Юга.ру в региональном комитете по имущественным отношениям.
Глава республики предложил после капремонта разместить в Доме офицеров региональный штаб Юнармии и других военно-патриотических общественных организаций.
Дом офицеров построили в 1907 году в эклектическом стиле с декором в стиле модерн. Раньше этот дом принадлежал купцу второй гильдии, первому городскому главе Дмитрию Зинковецкому. С января 1918 года по сентябрь 1918 года в этом здании находился Майкопский Совет рабочих и солдатских депутатов.
Напомним, в 2012 году министр обороны России Анатолий Сердюков подписал приказ о ликвидации основной части Домов офицеров в регионах страны.
Как сообщали Юга.ру, в Адыгее с 2016 по 2018 год в юнармейские отряды вступило 1 тыс. 219 человек.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.