Дом офицеров в Майкопе хотят отремонтировать и передать юнармейцам

Власти Адыгеи в феврале начали переговоры с Министерством обороны РФ о проведении капремонта здания Дома офицеров в Майкопе и передаче его под штаб Юнармии

Об этом 12 февраля заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с ветеранами боевых действий в Афганистане.

Здание Дома офицеров является памятником архитектуры и принадлежит Министерству обороны РФ. Сейчас оно не эксплуатируется, потому что находится в аварийном состоянии и требует капремонта.

«В связи с этим руководство Адыгеи обратилось к Минобороны РФ, в собственности которого находится здание, и рассчитывает на конструктивное взаимодействие с федеральным ведомством для решения этого вопроса», — рассказали порталу Юга.ру в региональном комитете по имущественным отношениям.