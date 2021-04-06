В ЗСК обсудили эффективность курортного сбора в Краснодарском крае

5 апреля председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел очередное планерное совещание

Депутаты обсудили реализацию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Краснодарском крае в 2020 году. На связь из студий в муниципальных образованиях выходили: глава Анапы Василий Швец, Геленджика — Алексей Богодистов, Сочи — Алексей Копайгородский и представители администрации Горячего Ключа.



Открывая заседание, Бурлачко напомнил, что в прошлом году депутаты ЗСК поддержали решение о приостановке взимания курортного сбора с отдыхающих с 1 июня по 31 декабря. Решение было нацелено на поддержку санаторно-курортной сферы.



Об использовании территориями средств от курортного сбора рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина. В 2020 году регион посетило чуть более 12 млн туристов — на 30% меньше, чем годом ранее. Муниципалитеты, включенные в эксперимент, сообщили, что в местах, состоящих в реестре операторов курортного сбора, в 2020 году отдыхало более 4,3 млн человек, из них оплачивало сбор 2,7 млн.

Министерству курортов региона на 2020 год был установлен план по поступлению средств от курортного сбора в размере 34,9 млн рублей. Несмотря на пандемию и приостановление курортного сбора, в бюджет края собрано 38,5 млн рублей. Собранные средства Фонда развития курортной инфраструктуры в 2020 году успешно освоены Геленджиком, Небугским, Новомихайловским, Шепсинским и Джубгским поселениями Туапсинского района.



По словам первого зампреда профильного комитета ЗСК Андрея Булдина, уровень фактически доведенных до муниципальных образований средств от курортного сбора за три года эксперимента оставляет желать лучшего и составляет 30%. Нераспределенный остаток фонда — порядка 260 млн рублей. «Санаторно-курортная отрасль является одной из ключевых в экономике региона. Профильному министерству нужно быть не просто статистами, а управленцами. Необходимо находиться в постоянном взаимодействии с муниципальными образованиями, оказывать им всестороннюю поддержку», — сказал Бурлачко.