5 апреля стало известно, что 37-летнего участника перестрелки, которая произошла в Кавказском районе в 2017 году, будут судить за пособничество

Напомним, в 2017 году в станице Казанской двое мужчин поссорились на улице из-за небезопасного вождения автомобиля. На следующий день 28-летний Магомедрасул Абдулмеджидов приехал в бильярдный клуб для разрешения ситуации. Там между ним и участником конфликта, а также его другом снова произошла ссора, во время которой мужчины нанесли Абдулмеджикову телесные повреждения.

Покинув бильярдную, мужчина сел в автомобиль, где его ждали два друга — Иван Кухтинов и Роман Колесников. Проезжая мимо бильярдной, Абдулмеджидов из мести выстрелил из автомата в мужчин, стоявших у входа заведения. 21-летний молодой человек погиб на месте, 34-летний и 19-летний потерпевшие скончались в больнице. Кроме того, еще пять человек получили травмы.

В 2019 году Магомедрасула Абдулмеджидова приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Владелец автомата, Иван Кухтинов получил три года колонии общего режима за незаконный оборот оружия.

Роман Колесников, который управлял автомобилем, скрылся после преступления и находился в розыске. В октябре прошлого года его задержали в Новороссийске.

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