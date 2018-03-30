Жителя Кубани будут судить за убийство трех мужчин из автомата

Краснодарский край

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В Кавказском районе завершили расследование уголовного дела о стрельбе в станице Казанской

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По данным следствия, 29 марта 2017 года на улице из-за небезопасной манеры вождения автомобиля поссорились двое мужчин. На следующий день 28-летний участник конфликта приехал в бильярдный клуб.

«Там между обвиняемым и знакомыми указанного мужчины возник конфликт, в ходе которого последние нанесли ему телесные повреждения. Покинув бильярдную, обвиняемый сел в припаркованный рядом автомобиль, в котором его ожидали два его друга, и взял автомат. Желая отомстить за свое избиение, мужчина произвел из открытого окна двигавшейся мимо бильярдной машины не менее 20 выстрелов в группу мужчин, находившихся у входа, дважды проезжая мимо них», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На месте погиб 21-летний молодой человек, 34-х и 19-летний потерпевшие позже скончались в больнице. Пять мужчин получили телесные повреждения, но вовремя смогли укрыться от выстрелов. В отношении водителя автомобиля, из которого была стрельба, уголовное дело выделили в отдельное производство, нарушителя разыскивают.

Уголовное дело направили в суд.

Кавказский район Убийство
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