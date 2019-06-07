Житель Кубани получил 24 года колонии за расстрел из автомата троих обидчиков в Казанской

Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу об убийстве троих человек в станице Казанской Кавказского района

В преступлении обвинялся 29-летний местный житель Магомедрасул Абдулмеджидов.

Инцидент произошел в марте 2017 года. У Абдулмеджидова произошел дорожный конфликт с мужчиной в центре Казанской. На следующий день он приехал в бильярдный клуб, где находился этот мужчина, конфликт продолжился. В результате мужчина и его знакомые избили Абдулмеджидова.

«Покинув бильярдную, Абдулмеджидов сел в припаркованный рядом автомобиль, в котором его ожидали двое знакомых. Он получил от них автомат. Желая отомстить за свое избиение, Абдулмеджидов, дважды проезжая на автомобиле мимо бильярдной, через открытое окно произвел не менее 20 выстрелов в группу мужчин, находящихся у входа», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В результате на месте был убит 21-летний молодой человек, еще двое — 34-летний и 19-летний потерпевшие позже скончались в больнице. Кроме того, были ранены пятеро мужчин.

На Абдулмеджидова завели три уголовных дела — за убийство, покушение на убийство и за незаконный оборот оружия (п. «а», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ). Суд, назначил ему 24 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 7 месяцев, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее был вынесен приговор в отношении владельца автомата — Ивана Кухтинова. Его обвиняли по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия) и приговорили к трем годам колонии общего режима.