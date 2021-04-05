В Краснодаре открыли Центр реабилитации полного цикла
5 апреля Клиника Екатерининская открыла 4-этажный Центр восстановительной медицины на улице им. Кондратенко
В открытии участвовали главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Алексей Ермаков и мэр города Евгений Первышов.
«Клиника Екатерининская уже вышла за пределы муниципального уровня и стала крупнейшей клиникой в ЮФО с квалификационным персоналом и безупречной репутацией. Наряду с государственным здравоохранением частная медицина в последние годы активно развивается. Это дает стимул для социально-экономического развития Краснодара, способствует стабильному росту города как региональной столицы», — сказал Первышов.
Новый медцентр представили учредители Клиники Екатерининская Виталий Волков и Алексей Прокопенко.
«Мы всегда стремимся соответствовать современным требованиям медицины. Из‑за пандемии мы решили создать полноценный реабилитационный центр, который был нашей стратегической мечтой. В его стенах мы сможем дарить людям возможность восстанавливать здоровье после широкого спектра заболеваний», — сказал Волков.
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В центре созданы все условия для комплексного восстановления после инсульта и инфаркта, заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и других систем организма по индивидуальным программам. Состав лечебно-восстановительной программы зависит от перенесенного заболевания и состояния здоровья пациента.
В центре есть дневной стационар с комфортными одноместными и двухместными палатами, тренажерный зал, кабинеты функциональной диагностики, аппаратной физиотерапии и массажа.
Благодаря Центру восстановительной медицины Клиники Екатерининская у жителей и гостей краевой столицы есть возможность пройти лечебно-оздоровительный курс в атмосфере санаторного курорта, не выезжая за пределы города. В пресс-службе клиники открытие этого медучреждения назвали новым шагом на пути развития восстановительной медицины в Краснодаре.