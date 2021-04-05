В Краснодаре открыли Центр реабилитации полного цикла

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

5 апреля Клиника Екатерининская открыла 4-этажный Центр восстановительной медицины на улице им. Кондратенко

В открытии участвовали главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Алексей Ермаков и мэр города Евгений Первышов.

«Клиника Екатерининская уже вышла за пределы муниципального уровня и стала крупнейшей клиникой в ЮФО с квалификационным персоналом и безупречной репутацией. Наряду с государственным здравоохранением частная медицина в последние годы активно развивается. Это дает стимул для социально-экономического развития Краснодара, способствует стабильному росту города как региональной столицы», — сказал Первышов.

Новый медцентр представили учредители Клиники Екатерининская Виталий Волков и Алексей Прокопенко.

«Мы всегда стремимся соответствовать современным требованиям медицины. Из‑за пандемии мы решили создать полноценный реабилитационный центр, который был нашей стратегической мечтой. В его стенах мы сможем дарить людям возможность восстанавливать здоровье после широкого спектра заболеваний», — сказал Волков.

Репортаж:

В центре созданы все условия для комплексного восстановления после инсульта и инфаркта, заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и других систем организма по индивидуальным программам. Состав лечебно-восстановительной программы зависит от перенесенного заболевания и состояния здоровья пациента.

В центре есть дневной стационар с комфортными одноместными и двухместными палатами, тренажерный зал, кабинеты функциональной диагностики, аппаратной физиотерапии и массажа.

Благодаря Центру восстановительной медицины Клиники Екатерининская у жителей и гостей краевой столицы есть возможность пройти лечебно-оздоровительный курс в атмосфере санаторного курорта, не выезжая за пределы города. В пресс-службе клиники открытие этого медучреждения назвали новым шагом на пути развития восстановительной медицины в Краснодаре.

Евгений Первышов Здравоохранение Малый и средний бизнес Медицина

Новости

В Краснодаре после падения ребенка в открытый люк глава СК Кубани назначил проверку
Власти Краснодара пообещали принять меры, чтобы дети не лазили по стройкам
Главный архитектор Краснодара показала проект исторического квартала в центре города. Фото и видео
В Сочи ночью при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Минздрав Кубани не обеспечил лекарствами пять человек с редкими заболеваниями. В дело вмешалась прокуратура
Реставрацию дома купца Лихацкого в Краснодаре пообещали начать в конце 2021 года

Лента новостей

Вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня
3 апреля, 16:27
Вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
1 апреля, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
Научиться жить в дружбе
2 апреля, 10:10
Научиться жить в дружбе
Пульсирующая комната, учебная квартира и другие способы лучше понять людей с РАС

Реклама на портале