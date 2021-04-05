В Краснодаре открыли Центр реабилитации полного цикла

В открытии участвовали главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Алексей Ермаков и мэр города Евгений Первышов.

«Клиника Екатерининская уже вышла за пределы муниципального уровня и стала крупнейшей клиникой в ЮФО с квалификационным персоналом и безупречной репутацией. Наряду с государственным здравоохранением частная медицина в последние годы активно развивается. Это дает стимул для социально-экономического развития Краснодара, способствует стабильному росту города как региональной столицы», — сказал Первышов.

Новый медцентр представили учредители Клиники Екатерининская Виталий Волков и Алексей Прокопенко.

«Мы всегда стремимся соответствовать современным требованиям медицины. Из‑за пандемии мы решили создать полноценный реабилитационный центр, который был нашей стратегической мечтой. В его стенах мы сможем дарить людям возможность восстанавливать здоровье после широкого спектра заболеваний», — сказал Волков.