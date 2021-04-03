Бывший вице-губернатор края Долуда решил выдвинуться в Госдуму
В случае избрания атаман планирует «применять опыт», накопленный за время руководством Кубанским, а затем и Всероссийским казачьим войском.
Вечером 2 апреля стало известно, что атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда подал заявление и все необходимые документы для участия в предварительном голосовании на выборах в Государственную Думу РФ. Казачий деятель выдвинул свою кандидатуру по списку партии «Единая Россия».
С 2006 по 2020 год Долуда занимал пост вице-губернатора Краснодарского края. Помимо этого, в ноябре 2007-го Восковой собор Кубанского казачьего войска избрал его своим атаманом. А с ноября 2019 года Николай Александрович возглавляет Всероссийское казачье войско.
— Николай Александрович стоял у истоков возрождения казачества, — комментирует выдвижение Долуды на думские выборы секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Гриценко. — Сейчас казачество — неотъемлемая часть жизни края, и атаман, как никто другой, знает о проблемах кубанцев. Свой опыт он готов применить в Государственной Думе.
Документы от желающих зарегистрироваться кандидатами на выборы в Госдуму принимаются до 29 апреля. А избирателям на эти «праймериз» нужно регистрироваться с 19 апреля по 28 мая. Голосовать можно будет неделю в формате онлайн (с 24 по 30 мая) или один день очно, на участках (30 мая).
Ранее о своем желании баллотироваться в Государственную Думу заявил действующий мэр Краснодара Евгений Первышов.