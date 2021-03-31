«Не прощаюсь». Мэр Краснодара рассказал подробности об уходе в Госдуму

Глава Краснодара Евгений Первышов 31 марта прокомментировал свои планы баллотироваться в депутаты Госдумы РФ

В декабре 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов заявил журналисту портала Юга.ру, что слухи о его выдвижении в Государственную думу РФ — неправда. По словам мэра, он туда не собирался. Однако уже к 31 марта мэр передумал и попросил главу Кубани Вениамина Кондратьева поддержать его инициативу баллотироваться в депутаты Госдумы РФ. Губернатор такое решение одобрил.

Смотрите фоторепортаж: Инаугурация нового мэра Краснодара Евгения Первышова в 2016 году

Позже в своем телеграм-канале Первышов еще раз объявил о решении баллотироваться на пост депутата Государственной думы. Глава города напомнил, что он неоднократно просил выделить из федерального бюджета деньги на решение экологических проблем, потому что с момента образования Краснодара эти вопросы не решали. В частности, у краевого центра нет очистных сооружений. Кроме того, деньги нужны для развития транспортной инфраструктуры. Есть также проблемы, связанные с недоработкой некоторых нормативов в области градостроительства. Их необходимо устранить для реализации Генплана. Мэр уверен, что в качестве депутата Госдумы он сможет обеспечить Краснодару федеральную поддержку. «Я не прощаюсь. До осени продолжу работать на посту главы Краснодара. Надеюсь, вы меня поддержите на предстоящих выборах», — резюмировал Первышов.