«Не прощаюсь». Мэр Краснодара рассказал подробности об уходе в Госдуму

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 31 марта прокомментировал свои планы баллотироваться в депутаты Госдумы РФ

В декабре 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов заявил журналисту портала Юга.ру, что слухи о его выдвижении в Государственную думу РФ — неправда. По словам мэра, он туда не собирался.

Однако уже к 31 марта мэр передумал и попросил главу Кубани Вениамина Кондратьева поддержать его инициативу баллотироваться в депутаты Госдумы РФ. Губернатор такое решение одобрил.

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Позже в своем телеграм-канале Первышов еще раз объявил о решении баллотироваться на пост депутата Государственной думы. Глава города напомнил, что он неоднократно просил выделить из федерального бюджета деньги на решение экологических проблем, потому что с момента образования Краснодара эти вопросы не решали. В частности, у краевого центра нет очистных сооружений.

Кроме того, деньги нужны для развития транспортной инфраструктуры. Есть также проблемы, связанные с недоработкой некоторых нормативов в области градостроительства. Их необходимо устранить для реализации Генплана. Мэр уверен, что в качестве депутата Госдумы он сможет обеспечить Краснодару федеральную поддержку.

«Я не прощаюсь. До осени продолжу работать на посту главы Краснодара. Надеюсь, вы меня поддержите на предстоящих выборах», — резюмировал Первышов.

Вице-мэр Антон Смертин в своем телеграм-канале уточнил, что Первышов продолжит работать на посту главы Краснодара до голосования в сентябре 2021 года. Однако на время предвыборной кампании он уйдет в отпуск — также было в прошлом году во время выборов депутатов городской Думы.

«От себя могу сказать, что это самый открытый и настроенный на диалог мэр за всю историю нашего города. И точно так же он выстраивает работу всей администрации. У нас даже оперативные штабы по коронавирусу шли в прямом эфире», — рассказал Смертин.

По его мнению, Первышов действительно любит город и знает его проблемы, поэтому точно не будет просто отсиживаться в кресле депутата Госдумы.

Госдума РФ Евгений Первышов Краснодар

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