В Краснодаре начали реставрировать мозаичное панно на улице Вишняковой

Краснодарский край

Распечатать

В доме №53 на улице Вишняковой 2 апреля стартовал ремонт, притом весьма необычный — работы ведет художник, а реставрирует он мозаичное панно на фасаде 10-этажки.

О старте работ 2 апреля в своем FaceBook рассказал муниципальный депутат Владимир Вербицкий. Мозаичная картина была создана художником Вячеславом Кисляковым в конце 1980-х и, что весьма необычно, украшает фасад стандартной 10-этажки. Еще один необычный для советского официального искусства момент — религиозные мотивы изображенного сюжета.

— С просьбой восстановить мозаику ко мне обратились жители дома, — пишет Вербицкий. — Еще несколько лет, и мы бы ее потеряли. Желающих помочь оказалось немало, помогли и и Следственные комитеты, которые находятся в здании. Вместе собрали необходимую сумму, скоро работа будет закончена.

Автор панно Вячеслав Кисляков по состоянию здоровья не смог сам заняться восстановлением. Так что он передал рабочие эскизы художнику-монументалисту Максиму Митягину, который является учеником Валентина Папко, автора нескольких краснодарских мозаик — например, на фасаде Дома Книги.

Напомним, что ранее в этом году благодаря общественному резонансу удалось восстановить историческую входную дверь дома на улице Буденного.

Искусство Культурное наследие Памятники архитектуры

Новости

В Краснодаре начали реставрировать мозаичное панно на улице Вишняковой
В Сочи таксист изнасиловал 12-летнюю девочку
В Краснодаре вечером зафиксировали очередную рекордно длинную пробку
Краснодарцев позвали высадить 10 тысяч деревьев
На Кубани хотят запустить авиасообщение между курортами Черноморского побережья
На Кубани с экс-депутата ЗСК Кравченко взыскали деньги, которые он незаконно выплатил дочери во время ее отдыха в Турции

Лента новостей

Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
1 апреля, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
Научиться жить в дружбе
Вчера, 10:10
Научиться жить в дружбе
Пульсирующая комната, учебная квартира и другие способы лучше понять людей с РАС
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
31 марта, 16:26
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
Как изменится «Аврора» по плану Галицкого?

Реклама на портале