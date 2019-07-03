На ответственного за бюджетную политику депутата ЗСК завели дело за незаконные выплаты своей дочери

Депутат ЗСК пятого созыва в ноябре 2012 года принял на работу в качестве помощника свою дочь. По данным следствия, в летние месяцы с 2013 по 2015 годы она выезжала за пределы РФ, при этом зарплата за эти периоды ей продолжала начисляться.

«Сотрудники ЗСК, неосведомленные о преступных намерениях депутата, вносили в табели учета рабочего времени за май-июнь 2013 года, июнь-июль 2014 года, июль-август 2015 года недостоверные сведения о том, что в указанные периоды времени женщина выполняла свои трудовые обязанности. Подозреваемый подписал табели учета рабочего времени, которые впоследствии были переданы в финансовый отдел ЗСК», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Всего женщине незаконно была начислена зарплата в размере более 68 тыс. рублей.

В отношении депутата возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). На его имущество может быть наложен арест.

Из открытых источников стало известно, что под следствие попал депутат Николай Кравченко — председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.