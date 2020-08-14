Депутата ЗСК, на которого завели уголовное дело за незаконные выплаты дочери, оштрафовали на 150 тыс. рублей

О том, что на ответственного за бюджетную политику депутата ЗСК завели уголовное дело, стало известно в июле 2019 года. В 2008 году его дочь приняли на должность помощника депутата (в релизе от 2019 года указывалось, что она начала работать в 2012 году). По данным следствия, женщина четыре раза выезжала за пределы России весной и летом с 2011 по 2015 годы: в мае-июне 2011 года, мае-июне 2013 года, июне-июле 2014 года и июле-августе 2015 года. При этом ей продолжали начислять зарплату, так как в табели учета рабочего времени вносили информацию о том, что она выполянет трудовые обязанности.

Депутат знал, что его дочь-помощник отсутствовала на рабочем месте, но продолжал подписывать табели учета, которые затем передавали в финансовый отдел ЗСК. В результате родственнице парламентария незаконно выплатили более 75 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело по по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). 14 августа 2020 года в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что его признали виновным. Депутату назначили наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей.

Как уточняли Юга.ру, из открытых источников стало известно, что следствие вели в отношении Николая Кравченко — председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.