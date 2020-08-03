Во время проверки в Анапе нашли 112 зданий, построенных с нарушениями
Комиссия выявила в Анапе 112 зданий с признаками нарушения градостроительного законодательства
Напомним, 20 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел рабочий день в Анапе и раскритиковал ситуацию с застройкой курорта. В этот же день глава города Юрий Поляков ушел в отставку. Позже на курорте на полтора месяца остановили все стройки.
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Вице-губернатор Василий Швец 3 августа сообщил, что за две недели проверки комиссия нашла 112 объектов капитального строительства с нарушениями градостроительного законодательства. По его словам, их можно разделить на три группы:
- объекты, возведенные или оформленные по решению суда;
- объекты, на которые администрация города выдавала разрешительные документы с нарушениями;
- объекты, по которым нет какой-либо документации (самострои).
Швец также заявил, что мэрия не вела активную борьбу с незаконным строительством: она не обжаловала почти 60% решений судов об обязательстве выдать разрешение на строительство, уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.