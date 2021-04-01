Жители Кубани смогут решать газовые вопросы по вечерам и выходным

С 1 апреля «Газпром межрегионгаз Краснодар» увеличил время работы ряда участков

Пока нововведения коснулись восьми наиболее крупных муниципалитетов Кубани — Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика, Армавира, Новороссийска, Тихорецкого и Павловского районов.

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В этих муниципалитетах абонентские службы «Газпром межрегионгаз Краснодар» будут работать каждую четвертую субботу месяца с 8:00 до 15:45. Воскресенье станет выходным днем на четвертой неделе месяца. В среду участки будут открыты с 8:00 до 20:00 (в Павловском районе — до 19:00).

В остальные дни работники участков будут принимать абонентов в стандартном режиме — с 8:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 8:00 до 15:45 по пятницам.

«Изменения в рабочем графике были приняты для удобства наших абонентов, которые работают по будням и не могут приехать на участок. Теперь решать возникающие газовые вопросы они смогут в свободное от работы время — вечером в среду или в четвертую субботу месяца», — рассказал начальник управления реализации газа Заур Гукетлов.

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар» отметили, что компания активно работает над повышением качества обслуживания абонентов и улучшением платежной дисциплины кубанцев.

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