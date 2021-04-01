Водитель без прав перевернулась на УАЗе в горах Геленджика, ее госпитализировали

Краснодарский край

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Под Геленджиком 31 марта произошло ДТП, в котором перевернулся внедорожник

По предварительным данным, 35-летняя женщина двигалась на УАЗ-469 в районе села Пшада. Она превысила скорость и съехала с проезжей части. Машина перевернулась.

Женщину госпитализировали, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко 1 апреля. Он отметил, что женщина не получала водительское удостоверение и не имела права водить.

В паблике «Телетайп Краснодара» сообщили, что в машине находились двое — женщина и ее муж. На фотографиях с места происшествия виден только мужчина. Он лежит в крови на земле. Окружко отметил, что информации о втором участнике у них нет.

Напомним, 20 марта в Краснодарском крае семья из пяти человек переезжала горную реку на УАЗе и перевернулась. Погибли женщина и ее муж, позже нашли тело 10-летнего ребенка. 

Геленджик ГИБДД ДТП

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Водитель без прав перевернулась на УАЗе в горах Геленджика, ее госпитализировали
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